El Gobierno central confirma mantener activo el operativo de fondeo para el crucero MV Hondius

Fuentes del Gobierno central han confirmado a este periódico que mantiene activo el operativo de fondeo para el crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla, pese a la negativa expresada horas antes por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Aclaran que la instalación portuaria forma parte de la estructura de Puertos del Estado, cuya gestión y titularidad corresponden a la Administración Central. Por este motivo, el Ejecutivo nacional considera que la comunidad autónoma carece de competencias para bloquear la operación, asegurando que el protocolo sanitario de tránsito sigue en marcha según lo previsto.
Para garantizar la ejecución del plan de evacuación de los 150 pasajeros vinculados al brote de hantavirus, el Estado ha movilizado embarcaciones de la Guardia Civil, cuerpo vinculado al Ministerio de Defensa en funciones de policía marítima. Mientras el Ejecutivo regional insiste en que no se dan las garantías de seguridad técnica y exige la repatriación total de los pasajeros en un solo día, el Gobierno central defiende la legalidad de su actuación y el control sobre el recinto portuario.