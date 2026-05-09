El director de la OMS y los ministros ya están en Tenerife: pendientes del crucero que llegará esta madrugada

Los ministros de Sanidad, Mónica García, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, han aterrizado en el aeropuerto de Tenerife sur minutos antes de las 20.30 horas (hora canaria) y ahora se dirigirán hacia el Puesto de Mando habilitado en el Puerto de Granadilla de Abona ante la llegada durante la madrugada de este domingo del crucero ‘MV Hondius’.
A ellos y para coordinar el episodio se sumarán el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
El Gobierno central ha señalado que el objetivo es garantizar la coordinación entre administraciones, el control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuesta previstos.
El crucero afectado tiene previsto llegar al puerto tinerfeño entre las 4 y las 6 de la mañana del domingo, hora canaria, y será al amanecer cuando comiencen los trabajos de desembarco y traslado de los pasajeros y parte de la tripulación.
Un grupo de 30 tripulantes quedará en el barco con el objetivo de llevarlo a su puerto base en Países Bajos. El Gobierno español ha precisado que los primeros en bajar serán los españoles y que el resto de nacionales de los diferentes países lo harán en la medida en que el avión que les lleve a casa esté preparado para despegar.
La duración del trayecto entre el puerto de Granadilla de Abona y el aeropuerto de Tenerife sur es de menos de 15 minutos en coche, por lo que la operativa está prevista que se realice con agilidad.
GARCÍA: “ESTAMOS ORGULLOSOS DE QUE LA OMS NOS HAYA ENCARGADO ESTA OPERACIÓN TAN COMPLEJA”
“Estamos orgullosos de que la OMS nos haya encargado a España, por sus características, por la robustez de nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, por la robustez de nuestro sistema sanitario, por la robustez de nuestros sistemas de salud pública, que haya elegido España como el lugar para hacer esta operación tan compleja”, aseveró la ministra de Sanidad.
Marlaska agregó que esta actuación es “un deber ético y un deber legal, pero sobre todo un deber ético”. “También quiero agradecer a la OMS, a la Unión Europea, al Mecanismo Europeo de Protección Civil, que está haciendo un trabajo extraordinario. Esos también son valores de la UE”, defendió.
Además, indicó que, además de la infraestructura sanitaria, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desplegado para esta ocasión un total de 358 efectivos, de los que 325 son guardias civiles y 33 policías nacionales, que contarán “con todas las garantías”.
El ministro Torres, por su parte, incidió en que el Ejecutivo ha hablado con todos los presidentes autonómicos con ciudadanos a bordo, incluido con el presidente de Canarias, y calificó de “buena noticia” el resultado negativo de la PCR hecha a una mujer en Alicante.
TOMAR “LAS DECISIONES” NECESARIAS “CON TODO RIGOR”
La ministra García concluyó asegurando, a preguntas de los periodistas, que la decisión en estos momentos es que el barco quede fondeado, pero matizó que eso “depende de las condiciones, no solamente de la mar, de las condiciones climatológicas” y “de las condiciones sanitarias”.
“Por eso estamos aquí los ministros, para que todas esas decisiones las tomemos con todo el rigor, con toda la evidencia científica y con todas las mejoras técnicas que podamos aportar a este operativo. Y a ese respecto el buque va a fondear, pero estaremos dispuestos a tomar las decisiones que tengamos que tomar para la salud y la seguridad de todos los pasajeros y de todo el operativo”, concluyó.