Alrededor de 6.500 personas en Canarias sufren Alzheimer; el 72% de las afectadas son mujeres

Alrededor de 6.500 personas en Canarias sufren Alzheimer, de ellas el 72,2% son mujeres, enfermedad que afecta a más de 800.000 personas en España y más de 57 millones de personas en todo el mundo, con cerca de 40.000 nuevos casos diagnosticados al año en el país y 10 millones de nuevos registros a nivel mundial, cifras que aumentarán en las próximas décadas alcanzando los 78 millones en 2030 y los 139 millones en 2050, impulsadas principalmente por el envejecimiento de la población.
Esta enfermedad constituye la principal causa de demencia degenerativa primaria entre el 60 y el 70%, y una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores. La demencia se caracteriza por un déficit adquirido en diversos dominios cognitivos que generan síntomas conductuales y psicológicos y producen limitaciones y restricciones en los que la padecen.
Según los datos registrados por el SCS, en Canarias la prevalencia de la Enfermedad de Alzheimer es de 6.474 personas. Por sexos, el 72,2% de las personas que la padecen son mujeres, frente al 27,8% de hombres. Igualmente, la mayor parte de las personas diagnosticadas tienen más de 65 años, lo que representa el 96,66% del total.
A nivel asistencial, el seguimiento de personas con Alzhéimer, al igual que el resto de la atención de las demencias y enfermedades neurodegenerativas, se lleva a cabo coordinadamente entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria. Desde el momento del diagnóstico y durante todo el proceso, el paciente dispone de un plan individualizado de atención, que incluya valoraciones y evaluaciones y determine las indicaciones terapéuticas, sociales y de cuidados necesarios.
El tratamiento y seguimiento variará en función de la patología y paciente, pero será integral y multidisciplinar, implicando, en función de las necesidades del paciente y familiares a los diferentes recursos del SCS en atención domiciliaria y telemedicina, hospitalización a domicilio (HADO), intervención social, atención a personas cuidadoras y familias, plan de cuidados de enfermería, tratamiento rehabilitador, cuidados paliativos o atención en urgencias.
Factores de riesgo
Se desconocen con exactitud las causas que provocan la pérdida neuronal en las enfermedades neurodegenerativas. No obstante, se han identificado algunos factores genéticos o ambientales posiblemente implicados en el desarrollo de este tipo de enfermedades. El principal factor de riesgo en la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas es el envejecimiento, por lo que la prevalencia crecerá en un futuro próximo. Otros factores de riesgo asociados a estas patologías son la hipertensión arterial, las dislipemias, la diabetes, los problemas de tiroides, la depresión, el tabaquismo, la anemia o la hiperhomocisteinemia.
La Sociedad Española de Neurología (SEN) insiste en la importancia de la prevención. Aunque la edad continúa siendo el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer, la evidencia científica indica que hasta un 45% del riesgo de desarrollar demencia podría atribuirse a factores de riesgo modificables relacionados con el estilo de vida y los factores de riesgo vascular.
Cuidando nuestra salud cerebral a lo largo de la vida podremos reducir de forma notable el riesgo de padecer Alzheimer en el futuro. Realizar ejercicio físico, mantenerse cognitiva y socialmente activo, corregir la pérdida de audición o visión, controlar el peso, la diabetes, el colesterol y la tensión arterial, evitar el consumo de alcohol y tabaco, prevenir los traumatismos craneoencefálicos y reducir la exposición a la contaminación ambiental ayudan a reducir su impacto.
La enfermedad de Alzheimer arrastra un importante infradiagnóstico en sus fases más leves. La SEN estima que más del 50% de los casos leves están sin diagnosticar, supera los dos años el retraso medio entre la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico, y entre el 30% y el 50% no recibirán un diagnóstico.
Fármacos
Hay muchas investigaciones dirigidas a ralentizar el deterioro cognitivo. Dos nuevos fármacos indicados para personas con Alzheimer en fase inicial demostraron ralentizar el deterioro cognitivo entre un 27% y un 29% a 18 meses. Aprobados por la Unión Europea, España rechazó incluirlas su financiación pública. Beneficiaría al 4% de los españoles con Alzheimer.
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La Enfermedad del Alzheimer es responsable de más del 60% de las situaciones de dependencia reconocidas en España y supone un coste sociosanitario cercano a los 35.000 millones de euros. Las familias asumen hasta el 86% de ese coste económico, frente a solo un 8% de las administraciones. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) causó más de 36.000 muertes en España en 2025.
La demencia supone una enorme carga económica y social. A nivel mundial su coste anual se estima en 1,3 billones de dólares, aproximadamente la mitad de los cuales corresponde a los cuidados no remunerados que prestan los familiares. La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) estima en unos 35.000 millones de euros el coste anual. Por su parte, un reciente informe de la Fundación Pasqual Maragall sitúa en 42.000 euros anuales por persona la media del coste económico asociado a la enfermedad, una cifra que puede superar los 77.000 euros en las fases avanzadas. Además, en ocho de cada diez casos el cuidado de la persona con Alzheimer recae en un familiar, principalmente mujeres (en el 70% de casos), que dedican una media de 70 horas semanales a esta labor.
Cerca del 60% de las cuidadoras presentan morbilidades como consecuencia directa de la sobrecarga del cuidado.
El Estudio Sanitas 2026 destaca que el 64% de los españoles considera que el Alzheimer cambia la vida de todo el entorno familiar, y el 94,5% reconoce el fuerte impacto físico y emocional que soportan los cuidadores.