10 posibles casos de gastroenteritis tras el Burger Fest de Lanzarote: “No hay nada corroborado”

Entre ocho y diez posibles casos de gastroenteritis han sido comunicados después de la celebración del Burger Fest Canarias en Playa Honda, Lanzarote, según ha publicado Lancelot Digital.
Varios de los afectados sospechan que sus síntomas podrían estar relacionados con alimentos consumidos durante el festival, aunque no existe por ahora confirmación oficial sobre el origen.
Fuentes consultadas por el citado medio aseguran que al menos ocho personas se dirigieron a la Policía Local de San Bartolomé para comunicar que habían sufrido un proceso de gastroenteritis después del evento y trasladar sus sospechas sobre algún producto consumido durante el encuentro.
El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, ha reconocido a Lancelot Digital que el Ayuntamiento tiene conocimiento de entre ocho y diez posibles casos. No obstante, el regidor insiste en que “no hay nada corroborado” que permita establecer que tengan su origen en el Burger Fest.
Por tanto, a esta hora no se ha establecido una relación causal entre los casos y ninguno de los alimentos o establecimientos participantes.
Salud Pública debe valorar los posibles casos
La normativa de vigilancia epidemiológica de Canarias establece que toda sospecha de brote epidémico debe tratarse como una alerta sanitaria y comunicarse de manera urgente al Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública.
Este servicio es el encargado de analizar la información epidemiológica y establecer las medidas de prevención y control que correspondan.
Por el momento, no consta públicamente una comunicación de la Dirección General de Salud Pública que confirme el origen de estos posibles casos ni que determine que estén vinculados al festival.
El alcalde también ha confirmado al medio lanzaroteño que uno de los puestos participantes no abrió durante la jornada del sábado. Tampoco existe, hasta ahora, confirmación de que esta circunstancia guarde relación con las personas que han comunicado problemas gastrointestinales.
Más de 15.000 personas pasaron por el Burger Fest
El Burger Fest Canarias celebró el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre su primera edición en Lanzarote, en el Parque Urbano de Playa Honda y dentro de las Fiestas de Playa Honda 2026.
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de San Bartolomé, más de 15.000 personas pasaron por el recinto durante las dos jornadas. El encuentro reunió a 15 restaurantes y establecimientos de Lanzarote y otros puntos de Canarias.
El festival ofreció hamburguesas y otras propuestas gastronómicas, incluidas alternativas veganas y sin gluten, además de dulces, cervezas artesanas, música y actividades.
La elevada asistencia fue destacada inicialmente por el propio Ayuntamiento, que calificó positivamente la respuesta obtenida en esta primera edición.
Autorización del festival
Lancelot Digital también informa, citando a fuentes de la oposición municipal, de incidencias relacionadas con la autorización durante el comienzo del evento el viernes.
Según estas fuentes, el festival abrió al público a las 18.00 horas, pero posteriormente apagó la música y paralizó temporalmente la actividad porque en ese momento no disponía de la correspondiente autorización municipal. Las mismas fuentes sostienen que el permiso fue firmado aproximadamente media hora después y que la actividad pudo continuar.
Las Fiestas de Playa Honda comenzaron el viernes 18 de septiembre y tienen previsto continuar hasta el próximo 27 de septiembre.