El XII Congreso Nacional Sinapsis’26 clausura con éxito dos jornadas de reflexión sobre los nuevos retos de la salud mental y las adicciones

El XII Congreso Nacional Sinapsis’26 cierra sus puertas tras dos intensas jornadas de análisis, debate e intercambio científico en torno a las conductas adictivas y la salud mental. El evento, celebrado en formato presencial desde el Aula Magna del Aulario General César Manrique de la Universidad de La Laguna y retransmitido de manera online, ha vuelto a consolidarse como un foro de referencia nacional para el abordaje multidisciplinar de estos desafíos sanitarios y sociales.
Organizado conjuntamente por San Miguel Adicciones, la Universidad de La Laguna (ULL) y la Dirección General de Salud Mental y Adicciones junto con la colaboración de la Fundación Diario de Avisos. El encuentro se ha desarrollado bajo el lema «Nada se sostiene solo», poniendo el acento en la necesidad de tejer redes de apoyo sólidas entre el ámbito clínico, el académico, las instituciones públicas y el tercer sector.
Un programa centrado en los desafíos emergentes
A lo largo de las sesiones del 12 y 13 de noviembre, los ponentes invitados han analizado tanto las problemáticas clásicas como las nuevas realidades que llegan a las consultas y recursos asistenciales. Entre los ejes principales del congreso han destacado:
Nuevas formas de adicción y entorno digital: El impacto de las criptomonedas, los videojuegos y el fenómeno de las loot boxes (cajas de botín) en la población joven, así como la relación contemporánea con la hiperconectividad.
Complejidad clínica y patología dual: El abordaje de la depresión, el riesgo de suicidio —poniendo el foco en mirar más allá de las estadísticas y detectar señales de alerta—, la polifarmacia y los procesos de desintoxicación.
Vulnerabilidad y realidad social: La atención a las adicciones en los servicios de urgencias, el consumo de cannabis, la realidad de los centros de medidas judiciales y la estrecha vinculación entre el consumo de sustancias y la exclusión residencial.
Asimismo, el congreso ha contado con un espacio destacado para la presentación de comunicaciones y pósteres científicos, fomentando la transferencia de conocimiento entre equipos investigadores y profesionales en activo.
Compromiso con la prevención y la inserción
Desde la organización, encabezada por San Miguel Adicciones —entidad que cumplirá el año que viene medio siglo de trayectoria desde su fundación en 1977 dedicada a la prevención, el tratamiento y la inserción social—, se ha valorado muy positivamente la acogida de esta duodécima edición y la participación registrada tanto en la sede tinerfeña como a través de la plataforma virtual.
Las conclusiones de Sinapsis’26 refuerzan la importancia de mantener una mirada humana, libre de estigmas y basada en la evidencia científica para dar respuesta a las necesidades cambiantes de las personas con conductas adictivas y sus familias