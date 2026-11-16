Un estudio revela nueve muertes relacionadas con el Nolotil en España

Una investigación sanitaria ha identificado nueve fallecimientos relacionados con el consumo de Nolotil en la provincia de Alicante durante 2016 y 2017. Siete de las víctimas eran británicas y dos españolas.
El trabajo también recoge 41 hospitalizaciones por una reacción adversa grave vinculada al metamizol, principio activo de este conocido medicamento utilizado contra el dolor y la fiebre.
Los resultados proceden de un informe interno elaborado en 2019 por la Generalitat Valenciana, cuyos datos han sido presentados en congresos científicos y publicados este lunes por El País.
La investigación apunta a una mayor frecuencia de complicaciones entre pacientes británicos, aunque la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) cuestiona sus conclusiones por limitaciones metodológicas.
Nueve fallecidos y 41 hospitalizados por Nolotil
El estudio analiza los casos registrados en cinco departamentos de salud de Alicante: Dénia, Villajoyosa, Torrevieja, Sant Joan d’Alacant y Orihuela. Estas áreas concentraban una población aproximada de 916.000 habitantes, de los que 62.000 procedían del Reino Unido.
Los investigadores identificaron 41 hospitalizaciones por agranulocitosis asociada al metamizol, una alteración que provoca una disminución drástica de determinados glóbulos blancos encargados de combatir infecciones.
De los pacientes hospitalizados, 26 eran británicos, 11 españoles, uno danés, uno neerlandés, uno sueco y uno marroquí. Nueve fallecieron como consecuencia de esta complicación, según los resultados del informe.
Para realizar el análisis, los investigadores revisaron los ingresos hospitalarios de personas mayores de 45 años y comprobaron si habían consumido metamizol durante el mes anterior. También excluyeron aquellos casos en los que la reducción de defensas podía tener otras causas.
¿Tienen los británicos más riesgo de sufrir efectos adversos?
Uno de los aspectos que más destaca de la investigación es la diferencia observada entre los pacientes británicos y españoles.
Según los cálculos de sus autores, se registraron 39,8 casos de agranulocitosis por cada 100.000 dosis diarias definidas de metamizol entre los británicos, frente a 0,33 entre los españoles.
Esta comparación llevó a los investigadores a estimar una frecuencia hasta 120,7 veces superior en la población británica analizada.
Otra medición, basada en el número de pacientes tratados, encontró una diferencia de 78,8 veces.
Sin embargo, estos resultados no permiten afirmar de forma concluyente que todas las personas británicas tengan ese nivel de riesgo. La AEMPS sostiene que el diseño descriptivo de la investigación y sus limitaciones metodológicas impiden establecer con fiabilidad esas diferencias.
El organismo recuerda que no existen pruebas suficientes para confirmar ni descartar una mayor predisposición a la agranulocitosis en determinadas poblaciones por factores étnicos o genéticos.
Qué dice Sanidad sobre la seguridad del Nolotil
El metamizol es un medicamento sujeto a prescripción médica en España, utilizado para tratar determinados tipos de dolor y fiebre alta.
Su seguridad ha sido objeto de evaluaciones por parte de las autoridades sanitarias debido a la posibilidad de provocar agranulocitosis, una reacción adversa poco frecuente, pero potencialmente mortal.
En septiembre de 2024, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) concluyó que los beneficios del metamizol seguían superando sus riesgos en las indicaciones autorizadas.
La evaluación europea reforzó, no obstante, las recomendaciones destinadas a detectar cuanto antes posibles complicaciones.
La AEMPS mantiene esa valoración favorable del balance entre beneficios y riesgos. Al mismo tiempo, insiste en la importancia de reconocer los síntomas de agranulocitosis y actuar rápidamente.
Los síntomas que deben vigilar quienes toman Nolotil
La AEMPS advierte de que la agranulocitosis puede aparecer en cualquier momento del tratamiento, incluso poco después de finalizarlo y aunque el paciente haya tomado anteriormente metamizol sin problemas.
Entre los principales síntomas de alerta se encuentran:
- Fiebre y escalofríos.
- Dolor de garganta.
- Úlceras o lesiones dolorosas en la boca, nariz o garganta.
- Lesiones dolorosas en las mucosas de la zona genital o anal.
La agencia recomienda suspender el metamizol y buscar atención médica inmediata cuando aparezcan síntomas compatibles con esta reacción.
También advierte de que algunos signos pueden pasar desapercibidos cuando el medicamento se utiliza para reducir la fiebre o cuando el paciente recibe antibióticos.
La investigación conocida ahora vuelve a situar el foco sobre la vigilancia de los efectos adversos del Nolotil y las diferencias observadas entre grupos de pacientes.
Por el momento, las autoridades sanitarias mantienen su autorización en España y consideran necesario seguir las recomendaciones de seguridad establecidas para su utilización.