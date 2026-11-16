20.000 familias reciben prestación económica por el cuidado de sus menores con enfermedad grave

El Gobierno aprobó recientemente un Real Decreto que mejora de la prestación económica por el cuidado de menores con enfermedades graves (CUME), que cubre la Seguridad Social desde el año 2011, y se dirige a padres y madres, adoptantes, acogedores (ahora también cónyuges o parejas de hecho) y reconoce la prestación al progenitor que reduce su jornada laboral al menos en un 50% para el cuidado de la persona enferma.
A propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el nuevo reglamento CUME sale adelante tras un proceso de participación pública que recibió más de 1.200 aportaciones, e integra en una única normativa todas las mejoras y desarrolla las contempladas en el Real Decreto-ley para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales, aprobado por el Gobierno el pasado 19 de octubre.
Aumenta de 2 a 6 meses la duración inicial de la prestación por cuidado de menores enfermos de cáncer o con enfermedad grave, espaciando las prórrogas e incorporando el Trastorno del Espectro Autista (TEA) o el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu.
Según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, en la actualidad hay 19.753 procesos en vigor, con una media de 664 días, donde la mayor parte de las prestaciones reconocidas se dirigen a mujeres trabajadoras.
Ampliación de la edad de los afectados
Esta última norma dispone la ampliación de la edad de los afectados en la prestación económica cuando el causante tenga más de 26 años, cuando este se encuentre en situación de dependencia de grado III o tenga una discapacidad igual o superior al 65%.
También abre la posibilidad de que ambos progenitores la puedan percibir de forma alternativa o simultánea. El importe económico consiste en un subsidio equivalente al 50% de la base reguladora que se utiliza para el cálculo de la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, sin que esta dependa del porcentaje de reducción de la jornada de trabajo solicitada.
Entre las principales características del nuevo reglamento de la prestación CUME destacan la revisión del régimen de duración y prórroga del subsidio. En concreto, se amplían los plazos de reconocimiento inicial y de prórroga para adaptar la gestión de la prestación a la realidad clínica de enfermedades que, con mucha frecuencia, se prolongan en el tiempo y requieren tratamientos largos y complejos. El reconocimiento inicial será ahora de seis meses y las sucesivas prórrogas de ocho meses, cuando hasta ahora era de dos y cuatro meses, respectivamente.
En cuanto a la acreditación médica y los mecanismos de supervisión, se podrá realizar indistintamente por facultativos de Atención Primaria o de Especializada del servicio público de salud responsable de la asistencia. También se incorporan nuevas patologías al listado de enfermedades graves como el TEA y el síndrome Poirier-Bienvenu.
Además, se actualiza el concepto de situación protegida, que tiene en cuenta las necesidades asistenciales para atender situaciones que no pasan necesariamente por un ingreso hospitalario clásico y prolongado, pero que exigen un cuidado directo, continuo y permanente. Se establece la compatibilidad de la prestación con la escolarización y con la realización de las prácticas formativas.
Situación familiar
Además, la nueva normativa regula los supuestos de convivencia exclusiva, compartida y alternancia en la percepción del subsidio. En supuestos de convivencia compartida, se permite, mediante acuerdo entre las progenitoras y sus respectivas empresas, alternar la percepción del subsidio por periodos no inferiores a 15 días.
En los casos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho, cuando exista custodia compartida, el subsidio será percibido de forma alterna por cada progenitor, coincidiendo su alternancia con el régimen de convivencia establecido, cualquiera que sea su tiempo de duración.
Por último, cuando en una misma unidad familiar exista más de un menor afectado por cáncer o enfermedad grave que requieran cuidados directos, continuos y permanentes, podrá reconocerse el subsidio no solo a uno sino a ambas personas progenitoras, adoptantes o acogedores, que se dividirán atenciones.
Sacramento: “Nuestros hijos tienen derecho a que los cuidemos siempre
La actualización de la prestación por cuidado de menores con cáncer, enfermedades graves (CUME) ha sido una lucha de las familias durante décadas. Este último progreso a nivel nacional supone la guinda a unos avances iniciados en Canarias hace seis años, para que llegara a los padres y madres funcionarios y, posteriormente, junto a miles de familias adheridas a la Plataforma La CUME nos une se luchó para eliminar el límite de edad: “Necesitamos ocuparnos de nuestros hijos e hijas siempre”, no solo hasta los 18 años, luego aumentado a los 23 años, ahora a los 26 años o sin límite, en caso de tener una discapacidad igual o superior al 65% o grado III de dependencia.
La prestación por la CUME se aplica al cuidado de hijo o hija por enfermedad grave para todos los padres y madres que son asalariados, autónomos y ahora también los funcionarios. “Ya es un derecho adquirido. Además, queríamos que no tuviera límite de edad si cumplías los requisitos”, reconoce la tinerfeña Elia Sacramento. “También hemos conseguido la corresponsabilidad, es decir, no tenemos que ser siempre las madres las que dejemos de trabajar, sino que puede pedirla al 50% cada progenitor, cuidador o la casuística familiar. Este logro es fantástico, porque así una no se desvincula de su trabajo y se reparten las cargas del cuidado”. En el último desarrollo normativo también han entrado “los niños y niñas con TEA y otras patologías”.
Actualmente, más de 19.000 familias tienen la prestación CUME o la licencia para los funcionarios, “porque nosotros [Elia es docente] no es prestación, porque nos paga la Comunidad, el ayuntamiento o la Administración que sea y nos retienen el IRPF. No todos cumplen los requisitos para ampliar la prestación o la licencia más allá de los 26 años, por ejemplo hay enfermedades que se curan, mejoran o no requieren ese cuidado directo, continuo y permanente, o no tienen ese alto grado de discapacidad”.
Después de que sacara la Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Canarias y fuera aprobada por unanimidad con enmiendas del PSOE, “se pusieron en contacto con nosotras muchas personas, entre ellas Montse Aranda que para mí ha sido el faro en estos logros, para ver los pasos que habíamos dado y cómo podíamos implementarlos a nivel nacional. Muchos políticos canarios han colaborado en el camino, como Poli Suárez (PP), que nos puso en contacto con Carmen Fúnez y Rosa Viera, para sacar las Proposiciones de Ley en el Congreso y el Senado, Teresa Cruz Oval (PSOE), Alberto Rodríguez, que nos abrió puertas en el Ministerio, y Cristina Valido (CC) nos confirmó una valiosa reunión”.
Elia Sacramento afirmó que “nuestros hijos tienen derecho a que los cuidemos. Al estar las madres y padres a cargo de sus cuidados se evitan muchos gastos sanitarios, porque no estamos todas las semanas en Urgencias u hospitalizados”.
Esperan que las administraciones “no pongan tantos límites a sus funcionarios” para disfrutar de este derecho. “Mientras las trabajadoras con prestación cobran el 100% de la base reguladora, exenta del IRPF y además cotizan a la Seguridad Social para la jubilación, los funcionarios tenemos un permiso retribuido, cobramos la nómina con sus retenciones al tributar al IRPF como rendimiento del trabajo. La legislación aprobada debe ser extrapolada a los reglamentos de cada administración”.