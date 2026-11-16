La Universidad de La Laguna (ULL) mantiene 45 espacios fuera de uso debido a la presencia de gas radón en sus instalaciones, aunque ha conseguido recuperar progresivamente parte de las dependencias afectadas.
Según los últimos datos presentados este lunes, 16 de noviembre, la institución ya permite utilizar 88 de los 135 espacios incluidos en su programa de seguimiento. Otros dos espacios continúan sometidos a restricciones de uso.
La situación ha mejorado respecto a agosto, cuando más de la mitad de las dependencias afectadas permanecían cerradas. En tres meses, la proporción de espacios abiertos ha pasado del 44 % al 65 %, gracias a las medidas de ventilación y control aplicadas por la universidad.
Los resultados se dieron a conocer durante una sesión informativa celebrada en el Edificio Central de la ULL, en la que participaron responsables universitarios y especialistas encargados de supervisar las concentraciones de este gas natural.
El 16 % de los detectores registró niveles elevados de radón
La campaña de mediciones comenzó en octubre de 2025, cuando la Universidad de La Laguna adquirió 1.454 detectores para analizar la presencia de radón en sus instalaciones.
Los resultados revelaron que aproximadamente el 16 % de los dispositivos registraron concentraciones superiores a los 300 becquerelios por metro cúbico (Bq/m³), el nivel de referencia establecido por la normativa española.
Esta cifra no significa que el 16 % de las aulas o dependencias universitarias permanezca cerrado actualmente. El porcentaje corresponde a las mediciones realizadas durante la campaña inicial, mientras que los 45 espacios clausurados forman parte del conjunto de 135 dependencias sometidas al seguimiento de las actuaciones.
Los datos fueron expuestos por Pedro Ángel Salazar Carballo, profesor titular de la Facultad de Medicina, durante la reunión celebrada este lunes.
Qué medidas está aplicando la ULL para reducir el radón
Para recuperar las instalaciones afectadas, la universidad ha desarrollado distintas actuaciones adaptadas a las características de cada dependencia.
Entre las principales medidas figuran la ventilación previa al inicio de la jornada, la renovación continua del aire y la instalación de sistemas que introducen aire procedente del exterior.
En las zonas donde estas soluciones no resultan suficientes, la ULL contempla obras para limitar la entrada y acumulación del gas desde el terreno.
Además, ha instalado alrededor de 136 dispositivos de medición continua. Estos equipos permiten comprobar cómo varían las concentraciones a lo largo del día y evaluar la eficacia de las actuaciones durante las horas de ocupación.
El nuevo sistema de seguimiento se complementa con una instrucción de la Gerencia, aprobada el pasado 23 de octubre, que actualiza los criterios de apertura y cierre de las dependencias.
Esta regulación interna incorpora las concentraciones medias registradas durante la jornada laboral para ajustar las decisiones a las condiciones de cada espacio.
Qué es el gas radón y por qué se controla su presencia
El radón es un gas radiactivo de origen natural que procede del terreno y puede penetrar en los edificios a través de grietas, juntas y otras aberturas.
Es incoloro e inodoro, por lo que no puede detectarse sin dispositivos específicos. Su acumulación depende de factores como las características del suelo, la construcción y la ventilación de los espacios interiores.
La exposición prolongada a concentraciones elevadas de radón aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.
En España, el Real Decreto 1029/2022 establece un nivel de referencia de 300 Bq/m³, calculado sobre el promedio anual de concentración en el aire de los recintos cerrados.
Cuando se supera ese valor en los lugares de trabajo sujetos a la normativa, deben aplicarse las medidas correspondientes para reducir la concentración del gas o la exposición de las personas.
La universidad continuará midiendo
La vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras, Marta Domínguez, destacó durante la sesión informativa el trabajo coordinado entre las distintas unidades universitarias y la importancia de adoptar decisiones basadas en criterios técnicos.
En el encuentro también intervino Miguel Fernández Murias, director coordinador del Área de Infraestructuras, Mantenimiento, Contratación y Prevención de Riesgos Laborales.
La Universidad de La Laguna continuará realizando mediciones y ejecutando las intervenciones necesarias en aquellas dependencias que todavía presentan concentraciones elevadas de radón.
Asimismo, repetirá las comprobaciones en los espacios donde ya se han aplicado medidas correctoras para verificar sus resultados.
La institución mantiene actualizado un mapa interactivo en su intranet, donde la comunidad universitaria puede consultar la situación de las diferentes dependencias incluidas en el seguimiento.
El objetivo es continuar recuperando instalaciones y reducir la exposición al gas mediante actuaciones adaptadas a los resultados de cada espacio.