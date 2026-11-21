En 1826, el escritor estadounidense James de Fenimore Cooper publicó El último mohicano, una novela que convirtió los bosques de la frontera norteamericana en el escenario de una de las grandes historias de aventuras de la literatura. Dos siglos después, Haciendo Historia recupera la obra original en un homenaje que tendrá lugar el sábado 28 de noviembre. El acto comenzará con una introducción a la novela y una recreación en los jardines del Campus de Guajara y la Biblioteca General de Humanidades de la Universidad de La Laguna. La actividad contará con dos pases, uno a las 19.00h y otro a las 20.00h.
La conmemoración se completará con una sesión cinematográfica dedicada a la proyección de la película de Michael Mann, en versión extendida, acompañada de un coloquio con la escritora Espido Freire y Pablo Lozano, presidente de la Asociación Cero Culture, a las 17.30 horas en el Espacio Price de Santa Cruz de Tenerife. Estrenada en 1992 y protagonizada por Daniel Day Lewis, en papel de Ojo de Halcón, un aguerrido guerrero indio que se enamora de Cora Munro, interpretada por Madeleine Stowe, hija de un coronel británico. Una historia de amor que surge en mitad de este conflicto bélico.
De las páginas de Cooper a los jardines de Guajara
Publicada originalmente con el título The Last of the Mohicans, la novela está ambientada en 1757, durante la guerra franco-india, el conflicto que enfrentó a Francia y Gran Bretaña por el control de los territorios de América del Norte y en el que participaron distintas naciones indígenas, con intereses y alianzas propias. Cooper situó su relato en un territorio marcado por la rivalidad entre las potencias europeas, las expediciones militares y las tensiones derivadas de la expansión colonial.
Un recorrido por las páginas de Cooper para conocer la historia de Ojo Halcón, Uncas y Chingachgook y situar sus aventuras en el contexto de la guerra franco-india, en la que la disputa entre Francia y Gran Bretaña por el territorio norteamericano provocó el enfrentamiento con los pueblos indígenas. La cita permitirá descubrir la historia de una supervivencia y lealtad.
El sábado 28 de noviembre los jardines de la Universidad de La Laguna serán el escenario de una escaramuza entre las tropas británicas y guerreros indígenas. Entre el estruendo de los disparos y los gritos de la guerra, el público asistirá a una escena ambientada en la frontera norteamericana del siglo XVIII. El público podrá disfrutar de dos recreaciones,una a las 19.00 horas y otra a las 20.00 horas. En la representación intervendrán la Asociación Cultural Cero Culture de Úbeda, la Asociación Histórico Cultural La Gesta de 25 de Julio de 1797 y la Asociación Recón 25 de Tenerife, tres entidades que colaborarán en la puesta en escena de esta conmemoración.
Una historia que también llegó al cine.
El 28 de noviembre a las 17.30h, en Espacio Price de Santa Cruz, la conmemoración del bicentenario se extenderá a la gran pantalla. Ese mismo sábado, se proyectará El último mohicano, en versión extendida y en exclusiva para el festival, cuya edición está prevista para 2027 por el sello Reel One. La sesión contará con un coloquio previo en el que participarán la escritora Espido Freire y Pablo Lozano, presidente de la Asociación Cero Culture.
Protagonizada por Daniel Day-Lewis, la película constituye una de las adaptaciones cinematográficas más conocidas del universo creado por Cooper. Su combinación de aventura, drama y grandes escenarios naturales contribuyó a acercar la historia a nuevas generaciones de espectadores.
Las entradas se pueden adquirir en la web oficial del festival a un precio de 5 euros en el siguiente enlace.
Con esta doble aproximación, a través del cine y de la recreación histórica, Haciendo Historia recupera una obra que sigue ocupando un lugar destacado en el imaginario de la aventura y propone descubrir el periodo histórico que inspiró su argumento.
La recreación de El último mohicano forma parte de la sexta edición del Festival de Literatura y Género Histórico de Tenerife, que se desarrolla del 20 al 29 de noviembre en La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, con un programa que combina encuentros con escritores, actividades culturales, cine y recreaciones históricas.
Cuatro efemérides que conectan literatura, cine e historia
Esta sexta edición del festival estará marcada por cuatro efemérides que permitirán volver sobre algunas obras destacadas de la literatura y el cine.
La primera se remonta a 1826, cuando James Fenimore Cooper publicó El último mohicano, una novela que, dos siglos después, continúa siendo un referente de la narrativa histórica y de aventuras. En 1926 llegó a las pantallas El maquinista de la general, la célebre película de Buster Keaton que el festival conmemora con una proyección acompañada de música en directo. La tercera efeméride nos sitúa en 1936, año de publicación de Lo que el viento se llevó, la novela de Margaret Mitchell que cumple 90 años. Ambientada durante la Guerra de Secesión estadounidense y sus consecuencias, la obra alcanzó también una enorme popularidad gracias a su adaptación cinematográfica de 1939. Por último, se cumple el 175 aniversario de la desaparición de la autora Mary Shelley, la madre del género fantástico en la literatura, y alrededor de ello, el autor Lorenzo Luengo y Espido Freire ofrecerán una serie de conferencias en el Templo Masónico de Santa Cruz recreando el ambiente de Villa Diodati donde el mítico monstruo fue concebido por la joven Shelley en compañía de Lord Byron, John Polidori y Percy Byshee Shelley.
Con estas propuestas, Haciendo Historia reafirma su apuesta por acercar la cultura al público a través de distintas disciplinas artísticas, conectadas con la literatura, y ofrecer nuevas formas de disfrutarla.
Haciendo Historia, el festival de literatura y género histórico de Tenerife está coorganizado por el Cabildo de Tenerife a través de Acción Exterior, y el ayuntamiento de La Laguna a través de su Concejalía de Cultura y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales y cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, el Museo de Historia de La Laguna, la Fundación Cine+Comics y Vinos Tacoronte Acentejo. El media partner oficial es el prestigioso medio Culturamanía y Binter se suma en esta edición como línea aérea oficial.