Los jóvenes de 18 a 20 años siguen estancados en un nivel de inglés medio, que mejora a partir de los 31 años, aunque la expresión oral sigue siendo la principal asignatura pendiente de los españoles, y Las Palmas de Gran Canaria se sitúa entre las ciudades con un nivel más bajo.
Según el ranquin mundial EF EPI 2026 que mide el nivel de inglés de 2,3 millones de adultos de 117 países, España ocupa el puesto 33 en la clasificación mundial y el puesto 24 entre los 33 países europeos analizados (539 puntos frente a una media de 485 a nivel global).
Sin embargo, aunque su puntuación a nivel mundial es muy alta en lectura en inglés (580 puntos), en compresión auditiva (513) y escritura (520) se sitúa en niveles medios y bajos en expresión oral (483 puntos).
De hecho, a nivel europeo el inglés de los españoles está por debajo del de Italia, Grecia, Bélgica, Portugal o Croacia.
En el ranquin mundial, el nivel de inglés más alto lo tiene Suecia, Sudáfrica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Croacia, Portugal y Noruega, mientras que los niveles más bajos se sitúan en Camboya, Libia, Irak, Tailandia o incluso Arabia Saudí.
Los españoles tienen un nivel de inglés a la altura de Georgia, China o Ghana, aunque Francia también se sitúa por debajo, según este informe.
La expresión oral, la asignatura pendiente
La expresión oral continúa siendo la principal asignatura pendiente de los españoles y los expertos que elaboran el informe señalan que es una habilidad que debería reforzarse porque la práctica continuada y las oportunidades de utilizar el idioma en situaciones reales “son elementos clave para ganar confianza y participar activamente en entornos internacionales”.
Por otra parte, la tendencia señala que mientras en 2015 los jóvenes de 18 a 20 años partían de un nivel alto, en la última década ha ido disminuyendo hasta un punto medio, casi bajo.
El nivel de inglés de entre 21 y 25 años ha mejorado desde 2015 hasta 2026, superando la barrera del nivel medio mientras que la edad de entre 31 a 41 años es la que más ha avanzado en esta lengua tras partir de niveles bajos hace diez años, que incluso para las personas de más de 41 años eran puntuaciones muy bajas.
Por género, los niveles son muy similares: las mujeres tuvieron una mejor tendencia entre 2016 y 2018 y los hombres entre 2019 y 2024. A partir de ese año convergen hacia el mismo nivel de inglés.
Asimismo, los docentes y los profesionales ligados a la estrategia y planificación son los que apuntan un inglés más alto, casi rozando los 600 puntos, frente a los que tienen funciones en la administración, secretaría, son comerciales o trabajan en recursos humanos, que tienen niveles medios.
Galicia, Madrid y Asturias a la cabeza en inglés
Galicia, Madrid y Asturias son las comunidades con mejores niveles de inglés (alto), frente al resto que presentan niveles intermedios (aunque son mejores en Cataluña, Navarra, Castilla y León y País Vasco y peores en Extremadura, Castilla-La Manchas, Canarias o Andalucía).
Por ciudades destacan con un inglés alto: Oviedo, Vigo, Barcelona, Gijón, Granada, Palma de Mallorca, Valencia, La Coruña, Madrid, Valladolid y Zaragoza, por este orden, mientras que el más bajo se sitúa en Tarragona, Murcia, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao o Salamanca.
Baja el nivel de inglés en el mundo
Más de dos tercios de los países para los que se ha podido hacer una comparación con el año pasado, han obtenido una puntuación inferior a la de 2025.
En los 115 países y regiones para los que se dispone de datos por competencia en 2026, la comprensión lectora es la habilidad más fuerte en cuatro de cada cinco casos y la expresión oral es la más débil en aproximadamente el 40 % de los países y en otro 40 % la destreza más deficiente es la comprensión auditiva.
La conclusión es similar a la española -señala el informe- “muchas personas que pueden comprender textos escritos en inglés no son capaces de utilizar el idioma para comunicarse”.
La puntuación media global en expresión oral (464 puntos) se sitúa 57 puntos por debajo de la puntuación media en lectura, y esa brecha es ligeramente mayor en comprensión auditiva.
Europa sigue siendo la región con mayor nivel de inglés del mundo, aunque el ligero descenso registrado este año prolonga una moderada tendencia a la baja que se viene observando desde hace varios años: 27 de los 33 países europeos obtuvieron una puntuación inferior a la del año anterior, y solo Italia registró una mejora significativa.