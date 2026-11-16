Ryanair ha modificado los horarios de cierre de sus mostradores de facturación y entrega de equipaje, una medida que afecta a los viajeros que necesitan realizar estos trámites en el aeropuerto. Desde el pasado 10 de noviembre, el servicio cierra 60 minutos antes de la salida del vuelo, en lugar de los 40 minutos establecidos anteriormente.
El cambio ha provocado las críticas de FACUA-Consumidores en Acción, que considera que la aerolínea está trasladando a sus clientes las consecuencias de sus decisiones organizativas. La asociación sostiene que la medida perjudica a los pasajeros al obligarlos a llegar con mayor antelación al aeropuerto para evitar quedarse en tierra.
Ryanair adelanta 20 minutos el cierre de sus mostradores
La modificación entró en vigor el martes 10 de noviembre de 2026 y se aplica a los aeropuertos en los que opera la compañía, incluidos aquellos desde los que ofrece vuelos con origen o destino en Canarias.
Hasta entonces, los pasajeros podían completar la facturación en el aeropuerto y entregar sus maletas hasta 40 minutos antes de la salida programada. Ahora, el plazo termina una hora antes.
Esto significa que un viajero cuyo avión salga a las 12.00 horas deberá haber completado la entrega de su equipaje antes de las 11.00 horas, salvo que la compañía le haya comunicado un plazo distinto.
Ryanair advierte en sus condiciones de transporte de que los pasajeros que no completen la facturación dentro del límite establecido pueden quedarse sin embarcar y sin derecho al reembolso del billete.
La aerolínea recomienda presentarse en el aeropuerto al menos dos horas antes de la salida programada, especialmente cuando sea necesario facturar equipaje.
FACUA critica que los viajeros tengan menos tiempo para facturar
FACUA ha mostrado su rechazo a esta decisión al considerar que impone nuevas exigencias a los usuarios.
La organización sostiene que Ryanair pretende reducir costes de personal mediante una medida que obliga a los pasajeros a modificar sus tiempos de llegada al aeropuerto.
En su comunicado, la asociación cuestiona que las decisiones de organización interna de las compañías aéreas terminen repercutiendo en las condiciones del servicio que reciben los consumidores.
Para FACUA, adelantar el cierre de los mostradores supone reducir el margen disponible para completar la facturación y entregar las maletas.
La entidad también critica que este tipo de medidas puedan trasladar a los clientes las consecuencias de posibles recortes de recursos de las aerolíneas.
Estas valoraciones corresponden a la organización de consumidores. No se ha acreditado que el cambio responda efectivamente a una reducción de plantilla o de costes laborales, como sostiene FACUA.
Qué dice Ryanair sobre el nuevo horario de facturación
La compañía irlandesa ofrece una explicación diferente.
Según informó el pasado 27 de octubre, el objetivo del nuevo plazo es facilitar que los pasajeros dispongan de más tiempo para superar los controles de seguridad y de pasaportes.
Ryanair calcula que el cambio afecta directamente al 20 % de sus viajeros, que utilizan los servicios de facturación de equipaje en el aeropuerto.
El 80 % restante, que no factura maletas, podrá seguir realizando los trámites habituales mediante la web o aplicación de la compañía y dirigirse directamente al control de seguridad.
El director de Marketing de Ryanair, Dara Brady, defendió la medida como una forma de reducir los casos de viajeros que pierden sus vuelos por las colas en los aeropuertos.
La aerolínea también ha anunciado la incorporación de más quioscos de autofacturación de equipaje. Estos dispositivos permiten realizar parte de los trámites de forma autónoma.
Cómo afecta el cambio a los pasajeros de Canarias
La nueva norma también afecta a los viajeros que utilicen Ryanair desde los aeropuertos canarios en los que opera.
Quienes tengan que entregar una maleta facturada deberán hacerlo al menos una hora antes de la salida programada de su vuelo.
En cambio, los pasajeros que viajen únicamente con equipaje de cabina y hayan completado la facturación digital no necesitan pasar por los mostradores de entrega de maletas.
Es importante distinguir entre tres momentos del viaje:
- Facturación online: debe completarse hasta dos horas antes de la salida programada, según las condiciones generales de Ryanair.
- Facturación y entrega de equipaje en el aeropuerto: los mostradores cierran 60 minutos antes de la salida.
- Puerta de embarque: Ryanair exige estar presente al menos 30 minutos antes de la salida y establece ese mismo plazo para el cierre de sus puertas de embarque.
El cambio no modifica las dimensiones o condiciones del equipaje permitido, sino el tiempo disponible para completar los trámites presenciales.
Qué ocurre si el pasajero llega después del cierre
Ryanair establece en sus condiciones que los viajeros que no completen la facturación dentro del plazo indicado pueden perder el derecho a embarcar sin recibir el reembolso del billete.
Por ello, las personas que necesiten dejar maletas en los mostradores deberán comprobar la hora de salida programada y organizar su llegada con suficiente margen.
La recomendación de la compañía es acudir al aeropuerto al menos dos horas antes del vuelo.
El cambio se encuentra ya en vigor desde el 10 de noviembre y afecta a los vuelos posteriores a esa fecha, mientras FACUA mantiene sus críticas por las consecuencias que, a su juicio, tiene para los derechos de los consumidores.