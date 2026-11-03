Vuelve el pan de Los Compadres: estos son los supermercados donde ya puedes comprarlo

Una de las marcas más emblemáticas de la industria alimentaria del Archipiélago ha anunciado su regreso después de varios años de ausencia, marcados por una crisis económica que terminó con la liquidación de la histórica panificadora. Desde este lunes, 2 de noviembre, sus productos vuelven a estar disponibles en distintos establecimientos de las Islas.
“Vuelve el olor a pan de siempre, en una fábrica de toda la vida“, anuncia la marca a través de su cuenta oficial de Instagram, en un mensaje que recupera la nostalgia de varias generaciones de canarios que crecieron con sus productos. El regreso supone una nueva etapa para un nombre vinculado a la historia de la alimentación en Canarias durante las últimas seis décadas.
La compañía ha confirmado que sus productos ya pueden encontrarse en los supermercados Tu Alteza, Tu Trébol y La Hucha, establecimientos elegidos para esta primera fase de distribución. “Los Compadres siempre fue de aquí, y queríamos que nuestra vuelta también lo fuera”, explica la marca.
Los productos de Los Compadres que vuelven a Canarias
El regreso de la marca llega acompañada de algunas de sus variedades más conocidas. Entre los productos anunciados figuran el pan de molde tradicional, el pan sin corteza, el integral y los panes para perritos calientes y hamburguesas, aunque la empresa adelanta que el catálogo será más amplio.
“Esto es solo un adelanto: molde, sin corteza, integral, perritos y hamburguesas… pero no son todos”, señalan, lo que también ha despertado la curiosidad de sus seguidores al anunciar que prepara el regreso de otro producto especialmente esperado.
“Sabemos que hay uno que muchos están esperando. Lo sabemos porque no paran de preguntarnos por él. Ya está en el horno… y muy pronto se los enseñamos”.
Una marca histórica de Canarias fundada en 1966
La historia de Los Compadres comenzó en 1966, cuando Arturo Alfonso, un emigrante canario retornado de República Dominicana, decidió poner en marcha una panificadora que acabaría convirtiéndose en una referencia de la industria alimentaria de las Islas.
Su fundador fue uno de los empresarios pioneros en introducir el pan de molde en Canarias, un producto que por entonces apenas formaba parte de los hábitos de consumo de la población. Inspirado por la forma de elaborar y consumir pan que había conocido durante su estancia en América, Alfonso apostó por un modelo de negocio que terminaría conquistando miles de hogares.
Con la ayuda de su esposa, Arturo Alfonso llegó a regalar los primeros panes que elaboraba para dar a conocer un producto que resultaba novedoso para buena parte de los consumidores canarios. Así lo recordaba años después su hija Mélida Alfonso, que también llegó a presidir la sociedad familiar.
Con el paso del tiempo, Los Compadres se consolidó como una de las marcas más reconocibles del Archipiélago. Su pan de molde se convirtió en un producto habitual en los supermercados y en las mesas de numerosas familias, hasta el punto de que su nombre quedó asociado a varias generaciones de consumidores.
La crisis que acabó con Los Compadres
La trayectoria de la histórica panificadora sufrió un duro revés tras el fallecimiento de su fundador, Arturo Alfonso, en 2010. La empresa comenzó a atravesar dificultades económicas que se agravaron durante los años posteriores, hasta desembocar en una situación de insolvencia en 2019.
A raíz de aquella crisis, los tres administradores de la sociedad, los hermanos Harry, Arturo y Mélida Alfonso Plasencia, presentaron su renuncia. La gestión pasó entonces a manos de Ruyman Hernández, nombrado administrador único en una etapa en la que se intentó encontrar una salida a los problemas financieros de la compañía.
Sin embargo, la situación continuó deteriorándose y la llegada de la pandemia de COVID-19 terminó de complicar las posibilidades de recuperación. El confinamiento y la paralización de la actividad económica agravaron los problemas de una empresa que llevaba más de medio siglo formando parte del tejido industrial canario.
La sociedad inició su proceso de liquidación en 2021 y, posteriormente, se pusieron a la venta distintos bienes de la compañía, incluida la propia marca comercial. Aquella situación parecía poner el punto final a una de las historias empresariales más conocidas de Canarias.
Los Compadres vuelve a los supermercados
Ahora, cinco años después del inicio de aquel proceso de liquidación, Los Compadres vuelve a ocupar un espacio en los supermercados canarios. Su regreso recupera una marca que forma parte de la memoria colectiva de las Islas y que durante décadas fue sinónimo de pan de molde para miles de familias.
La firma ha querido destacar precisamente sus raíces canarias en esta nueva etapa, apostando inicialmente por su distribución en cadenas de supermercados del Archipiélago y por recuperar algunos de los productos que hicieron popular a Los Compadres.
El anuncio también deja abierta la puerta a próximas incorporaciones a su catálogo. Mientras tanto, desde el 2 de noviembre de 2026, los consumidores ya pueden volver a encontrar en las estanterías el nombre de una de las marcas históricas de Canarias.