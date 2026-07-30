La histórica Celgán vuelve a la vida y desata la nostalgia en Canarias: “Toca intentarlo”

La histórica marca canaria Celgán prepara su regreso tras haber sido adquirida en octubre de 2025 por el empresario tinerfeño Agustín Adasat Rodríguez Domínguez. La operación se formalizó con el administrador concursal de JSP, antigua matriz de la compañía láctea, según ha explicado el propio comprador a Atlántico Hoy.
Su intención es relanzar Celgán y recuperar una enseña vinculada durante décadas a los hogares de Canarias.
El proyecto dio esta semana uno de sus primeros pasos con la apertura de una nueva cuenta en Instagram, bajo el nombre @celgan.canarias.
En su primer mensaje, la marca apeló a la memoria colectiva y avanzó su voluntad de volver al mercado: “Celgán era igual a familia. Celgán cayó ante todos nosotros y nos dejó un vacío imposible de llenar. Toca intentarlo”.
La recuperación de la marca tiene también un componente personal para el empresario. Según indica el citado medio, su padre, su tío y su tía trabajaron en Celgán, por lo que creció rodeado de sus productos y de su imagen comercial.
Cuando conoció que los derechos estaban a la venta, decidió adquirirlos para evitar que desapareciera una de las marcas más reconocibles de la industria alimentaria canaria.
La nostalgia se dispara en redes sociales
El anuncio ha provocado numerosas reacciones de usuarios que recuerdan los productos de la marca y su vinculación con la infancia. “Hay marcas que no solo alimentan, también forman parte de nuestros recuerdos”, escribió una persona en la publicación.
Entre los productos más mencionados aparecen los yogures líquidos de canela, coco y chocolate. Varios usuarios recordaron también la costumbre de congelar el yogur de canela durante el verano para tomarlo como una granizada.
“Los veranos, los postres del comedor del colegio… Mucha infancia esto”, señaló una usuaria. Otro comentario reclamaba el regreso del yogur bebible de coco, mientras que otros pedían recuperar los batidos de chocolate.
La publicación también ha reabierto el recuerdo de las promociones de la compañía. Un usuario evocó las camisetas que Celgán regalaba al entregar 20 tapas y que, según explicó, se convertían en una prenda habitual durante el verano.
Otros mensajes han pedido que la recuperación de Celgán sirva como precedente para el regreso de antiguas marcas canarias como Millac o Los Compadres. “Made in Canarias, recuperemos lo nuestro”, resumió uno de los comentarios.