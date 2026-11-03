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El CD Tenerife anuncia una misa en el Heliodoro este sábado para dar el último adiós a Jesús de Miguel

El cuerpo será trasladado a la localidad toledana de Navahermosa, de donde procede su familia
Aficionados dejan flores por Jesús de Miguel en el Estadio Heliodoro Rodríguez. EP
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El CD Tenerife organiza este sábado, a las 18.00 horas, una misa en el Estadio Heliodoro Rodríguez López oficiada por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, para despedir a Jesús de Miguel, fallecido este martes en el Hospital de La Candelaria a raíz del violento choque sufrido contra el portero del Andorra, Jesús Owono, en el partido de este pasado lunes.

El cuerpo será trasladado a la localidad toledana de Navahermosa, de donde procede su familia –él era natural de Madrid– y se realizará el sepelio con la presencia, en principio, de toda la plantilla del equipo.

Para esta tarde la federación de peñas ha convocado un minuto de silencio colectivo ante la puerta 9 del Heliodoro, que se ha convertido en un altar de homenaje en el que a lo largo de día se suceden los ramos de flores y mensajes de apoyo y ánimo al jugador y su familia.

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