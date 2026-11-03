Jesús de Miguel, el futbolista que se ganó el corazón del CD Tenerife

El fútbol español despide a Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife fallecido este martes, 3 de noviembre de 2026, a los 30 años, después del grave incidente sufrido durante el encuentro ante el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Su muerte ha causado una profunda conmoción entre los aficionados blanquiazules y en los diferentes clubes en los que militó durante su carrera, marcada por el esfuerzo, la perseverancia y su capacidad para encontrar el camino del gol.
Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, Jesús de Miguel, conocido futbolísticamente como ‘Demi’, dedicó buena parte de su vida a perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional. Su trayectoria estuvo marcada por el trabajo en las categorías inferiores del fútbol español y una progresión que lo llevó desde la Tercera División hasta el fútbol profesional. Delantero centro zurdo, de aproximadamente 1,90 metros de altura, destacó por su presencia física, su capacidad para jugar de espaldas a la portería y su olfato goleador. A lo largo de su carrera defendió las camisetas de numerosos equipos, entre ellos el Leganés B, el Internacional de Madrid, el Fuenlabrada, el Navalcarnero, Unionistas de Salamanca y el Castellón, antes de recalar en Tenerife.
Sus primeros pasos en el fútbol madrileño
La historia deportiva de Jesús de Miguel comenzó en Madrid, donde se formó en las categorías inferiores del Lugo Fuenlabrada y del CD Leganés. En 2015 dio el salto desde el fútbol juvenil al filial del Leganés, que entonces competía en Tercera División. Aquella etapa supuso uno de sus primeros contactos con el fútbol sénior y el inicio de un recorrido que lo llevaría por distintos equipos de la geografía española, acumulando experiencia y creciendo como delantero en un fútbol especialmente competitivo.
Posteriormente pasó por el Lugo Fuenlabrada y el Internacional de Madrid, con el que consiguió el ascenso a Segunda División B durante la temporada 2017-2018. Precisamente con este último equipo protagonizó una curiosa coincidencia que años después adquiriría un significado especial en su carrera: disputó en el estadio Heliodoro Rodríguez López una eliminatoria de ascenso frente al Tenerife B. En mayo de 2018, el conjunto madrileño consiguió subir de categoría después de superar al filial blanquiazul. De Miguel fue titular y jugó 78 minutos ante más de 4.200 espectadores en el mismo escenario que, siete años después, se convertiría en su casa.
Una trayectoria de esfuerzo hasta llegar al fútbol profesional
Durante la temporada 2018-2019, el delantero formó parte del CF Fuenlabrada, club que consiguió el ascenso a Segunda División, aunque también pasó por la AD Unión Adarve durante aquella campaña. Posteriormente recaló en el CDA Navalcarnero, donde continuó desarrollándose como atacante y consolidando su experiencia en las categorías nacionales. Fueron años de aprendizaje, en los que tuvo que adaptarse a diferentes estilos de juego y exigencias competitivas mientras buscaba una oportunidad para dar un salto importante en su carrera.
Uno de los momentos de mayor crecimiento llegó con su incorporación a Unionistas de Salamanca. En la temporada 2021-2022, De Miguel firmó 12 goles y se convirtió en una de las referencias ofensivas del equipo salmantino, demostrando que podía asumir responsabilidades en ataque y ofrecer un rendimiento destacado en Primera Federación. Sus actuaciones no pasaron desapercibidas y le permitieron llamar la atención del CD Castellón, club al que se incorporó en enero de 2023 y en el que viviría algunos de sus mayores éxitos deportivos.
El Castellón, la etapa que lo consagró como goleador
En el conjunto castellonense, Jesús de Miguel encontró la oportunidad de dar un paso adelante en su trayectoria y consolidarse como uno de los delanteros más destacados de la categoría. Durante sus primeros meses anotó seis goles, dos de ellos en la fase de ascenso frente al Deportivo de La Coruña y el Alcorcón. Su capacidad para aparecer en momentos importantes y su aportación al juego ofensivo le permitieron ganarse un sitio en el equipo y afrontar con confianza la siguiente temporada.
La campaña 2023-2024 supuso su consagración definitiva como goleador. El delantero madrileño firmó 16 goles y seis asistencias en 38 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador del grupo II de Primera Federación y en una pieza importante del ascenso del Castellón a Segunda División. Aquel éxito le permitió cumplir uno de sus grandes objetivos deportivos: debutar en el fútbol profesional después de varios años compitiendo en categorías inferiores y trabajando para alcanzar una oportunidad de ese nivel.
En la temporada 2024-2025 compitió en Segunda División con el Castellón, anotando tres goles, entre ellos un doblete frente a la UD Almería. Aunque sus registros goleadores fueron más discretos que en la campaña anterior, aquella experiencia le permitió conocer las exigencias del fútbol profesional y ampliar su trayectoria. Su etapa en Castalia concluyó después de dos temporadas y media, con 88 partidos disputados y 25 goles, según los datos difundidos por el propio club castellonense cuando se anunció su salida.
Su llegada al CD Tenerife y un inicio de récord
El 8 de julio de 2025, el CD Tenerife anunció oficialmente el fichaje de Jesús de Miguel, que se comprometió con la entidad blanquiazul para las siguientes tres temporadas, hasta junio de 2028. Su incorporación se produjo con el objetivo de reforzar la delantera de un equipo que buscaba regresar al fútbol profesional tras su descenso a Primera Federación. El atacante madrileño llegaba a la Isla después de haber demostrado su capacidad goleadora en la categoría y con la experiencia de haber participado en el ascenso del Castellón a Segunda División.
Desde sus primeras apariciones, De Miguel demostró su capacidad para marcar diferencias en ataque y no tardó en convertirse en uno de los protagonistas del equipo dirigido por Álvaro Cervera. Su estreno goleador llegó en la segunda jornada de Liga, cuando firmó un doblete ante el Mérida en el triunfo por 3-0 del conjunto blanquiazul. Posteriormente marcó frente al Pontevedra, el Ourense y el Real Madrid Castilla, rival ante el que consiguió otro doblete, protagonizando un arranque de competición que despertó la ilusión de la afición tinerfeñista.
Con seis tantos en sus cinco primeros encuentros, Jesús de Miguel se convirtió en el futbolista del CD Tenerife con más goles durante las cinco primeras jornadas de una temporada desde la incorporación del club a las competiciones nacionales en 1953. Un registro que le permitió superar las marcas históricas de Enrique Vicedo y Aridane Santana, que habían conseguido cinco goles en ese mismo periodo de competición. Su nombre quedó así vinculado a uno de los mejores comienzos goleadores de la historia reciente de la entidad.
Protagonista del regreso del Tenerife a Segunda División
La temporada 2025-2026 terminó convirtiéndose en una de las más especiales de su carrera. De Miguel participó en 29 partidos de Liga y anotó 11 goles, contribuyendo al ascenso del CD Tenerife a Segunda División. Su aportación ofensiva resultó importante para un conjunto que afrontaba la difícil misión de recuperar la categoría perdida y devolver la ilusión a una afición que había sufrido el descenso apenas unos meses antes.
El equipo blanquiazul certificó matemáticamente su regreso al fútbol profesional el 1 de mayo de 2026, después de proclamarse campeón del grupo I de Primera Federación. Aquel ascenso permitió al delantero celebrar otro éxito colectivo y continuar su trayectoria en la categoría de plata del fútbol español, esta vez defendiendo los colores del Tenerife. Después de haber participado en el ascenso del Castellón, el madrileño sumaba una nueva experiencia victoriosa a su carrera y se preparaba para afrontar otro desafío profesional en el Heliodoro Rodríguez López.
Un delantero que siempre destacó el trabajo colectivo
Más allá de sus registros goleadores, Jesús de Miguel se definía como un futbolista trabajador, comprometido con el equipo y dispuesto a aportar en todas las facetas del juego. Durante su presentación como jugador del Tenerife, en julio de 2025, manifestó su deseo de contribuir al regreso del conjunto blanquiazul al fútbol profesional y destacó la importancia del esfuerzo y del juego colectivo, convencido de que los goles llegarían como consecuencia del trabajo de todos los integrantes de la plantilla.
Su carrera fue también un ejemplo de perseverancia deportiva. Desde sus primeros encuentros en Tercera División hasta sus experiencias en Segunda, De Miguel tuvo que recorrer diferentes clubes y categorías antes de consolidarse en el fútbol profesional. Lejos de desarrollar toda su trayectoria en un único equipo, el delantero fue construyendo su camino a través de distintas oportunidades, adaptándose a nuevos vestuarios, entrenadores y ciudades. Una trayectoria que encontró en Tenerife uno de sus capítulos más destacados, tanto por sus registros goleadores como por su contribución al regreso del club a Segunda División.
Una carrera truncada a los 30 años
El lunes 2 de noviembre de 2026, Jesús de Miguel disputaba con el CD Tenerife el encuentro correspondiente a la competición liguera frente al FC Andorra en el Heliodoro Rodríguez López. Durante los últimos instantes del partido, el delantero sufrió un fuerte choque con el guardameta visitante, Jesús Owono, que obligó a detener el encuentro y a solicitar la intervención urgente de los servicios sanitarios. La gravedad de lo sucedido provocó la suspensión del partido y el traslado del futbolista al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado en estado grave.
Durante las horas posteriores al incidente, el estado de salud del jugador mantuvo en vilo a sus compañeros, familiares y aficionados, mientras numerosos clubes y futbolistas expresaban públicamente su apoyo y sus deseos de recuperación. Sin embargo, la evolución médica fue desfavorable y, finalmente, el martes 3 de noviembre, a las 8.00 horas, Jesús de Miguel Alameda falleció a los 30 años, según confirmó oficialmente el CD Tenerife mediante un emotivo comunicado en el que trasladó su dolor por la pérdida del delantero.
Su muerte puso fin a una trayectoria deportiva construida durante más de una década, desde los modestos campos del fútbol madrileño hasta los estadios del fútbol profesional. En su recorrido quedaron los ascensos con diferentes equipos, sus goles con el Castellón, su histórica irrupción en el Tenerife y su participación en el regreso del conjunto blanquiazul a Segunda División. Una carrera que encontró en el Heliodoro Rodríguez López uno de sus últimos escenarios y que queda ligada para siempre a la historia reciente del CD Tenerife.