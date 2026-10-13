Retiran del mercado un complemento alimenticio por contener una sustancia contra la disfunción eréctil

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado el cese de comercialización y retirada del mercado del complemento alimenticio El Toro por contener en su composición una sustancia farmacológica usada contra la disfunción eréctil y no declararlo en su etiquetado.
La Agencia señala que, según los análisis llevados a cabo por el Laboratorio Oficial de Control (LOCM), este producto contiene la sustancia activa sildenafilo en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica, lo que le confiere la condición legal de medicamento. Sin embargo, esta sustancia no se declara en su etiquetado, que presenta el producto como natural y ocultando al consumidor su verdadera composición.
El sildenafilo está indicado para restaurar la función eréctil deteriorada mediante el aumento de flujo sanguíneo del pene por inhibición selectiva de la enzima fosfodiesterasa 5 (PDE-5).
Los inhibidores de la PDE-5 están contraindicados en pacientes con infarto agudo de miocardio, angina inestable, angina de esfuerzo, insuficiencia cardiaca, arritmias incontroladas, hipotensión (tensión arterial inferior a 90/50 mmHg), hipertensión arterial no controlada, historia de accidente isquémico cerebral (ictus isquémico), así como en pacientes con insuficiencia hepática grave y en personas con antecedentes de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica o con trastornos hereditarios degenerativos de la retina tales como retinitis pigmentosa.
La Aemps señala que el consumo de este producto podría provocar daños graves para la salud al contener un principio activo inhibidor de PDE-5 que, además de presentar las contraindicaciones anteriormente señaladas, tiene numerosas interacciones con otros medicamentos. Asimismo, podría provocar reacciones de diversa gravedad, especialmente de tipo cardiovascular, como infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, taquicardia, accidente cerebrovascular e incluso muerte súbita cardiaca.
La Agencia ha informado de que dichas interacciones se han observado con mayor frecuencia en pacientes con antecedentes de factores de riesgo cardiovascular, para los cuales estaría contraindicado.