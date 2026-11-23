Mercadona ha anunciado un cambio en el horario de sus supermercados para las próximas fiestas navideñas. La cadena adelantará el cierre de todos sus establecimientos en España y Portugal a las 18:00 horas los días 24 y 31 de diciembre de 2026, una medida que permitirá a sus trabajadores disponer de más tiempo libre durante Nochebuena y Nochevieja.
La decisión supone adelantar una hora el cierre respecto a años anteriores, cuando los establecimientos permanecían abiertos hasta las 19:00 horas en ambas fechas.
Según ha informado la compañía, la modificación forma parte de sus medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral y personal de la plantilla, especialmente en dos jornadas vinculadas a las celebraciones familiares.
¿Qué días cerrará Mercadona a las 18:00 horas?
La medida afectará a todos los supermercados de Mercadona en España y Portugal, incluidos los establecimientos de Canarias.
Los nuevos horarios de cierre anunciados son los siguientes:
- Jueves 24 de diciembre de 2026 (Nochebuena): cierre a las 18:00 horas.
- Jueves 31 de diciembre de 2026 (Nochevieja): cierre a las 18:00 horas.
En ambos casos, los clientes dispondrán de una hora menos para realizar sus compras respecto al horario especial que la cadena venía aplicando en estas fechas.
Por tanto, quienes tengan previsto acudir a Mercadona durante Nochebuena o Nochevieja deberán tener en cuenta el nuevo horario para organizar sus compras.
El comunicado de la empresa no especifica cambios en la hora de apertura de esos días.
Mercadona amplía las medidas de conciliación para sus trabajadores
La reducción del horario de apertura al público se suma a otra medida laboral aplicada durante 2026: la ampliación del periodo anual de vacaciones de 30 a 37 días para sus trabajadores.
Esta decisión, anunciada a finales de 2025, supone una semana adicional de descanso anual para la plantilla de la compañía en España y Portugal.
La ampliación de las vacaciones fue aprobada por el Comité de Dirección de Mercadona y comenzó a aplicarse en 2026, según informó la empresa.
Con ambas iniciativas, la cadena busca mejorar las condiciones laborales y facilitar que sus empleados puedan dedicar más tiempo a su vida personal y familiar.
Mercadona sostiene que estas decisiones forman parte de su política de recursos humanos, orientada a mejorar la satisfacción y el compromiso de sus trabajadores.
Cómo afecta el nuevo horario de Mercadona a los clientes de Canarias
El cambio tendrá aplicación en los supermercados de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, al igual que en el resto de establecimientos de la compañía.
La principal novedad para los consumidores será el adelanto del cierre en dos jornadas en las que las compras de alimentación suelen estar vinculadas a las celebraciones de Navidad y Fin de Año.
Así, quienes necesiten realizar compras de última hora deberán tener presente que los supermercados dejarán de atender al público a las 18:00 horas, en lugar de las 19:00 horas de años anteriores.
La medida se aplicará tanto el 24 como el 31 de diciembre, según la comunicación de Mercadona.