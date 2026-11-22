La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada del mercado de todos los lotes afectados de Daen Crema Depilatoria for Men, un cosmético masculino cuyas instrucciones de uso podían provocar una exposición excesiva al producto y representar un riesgo para la salud de los consumidores.
La alerta sanitaria, publicada el 21 de octubre de 2026, se produjo después de que el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad detectara deficiencias en el etiquetado. Estas permitían utilizar la crema en varias zonas extensas del cuerpo durante una misma jornada, superando las condiciones contempladas en su evaluación de seguridad.
La AEMPS ha aclarado que el problema no está relacionado con la composición de la crema, sino con las indicaciones que acompañaban al producto. El fabricante ya ha modificado las instrucciones, lo que ha permitido reanudar su comercialización con un etiquetado actualizado.
Qué crema depilatoria ha retirado Sanidad
El producto afectado es Daen Crema Depilatoria for Men, cuya empresa responsable es Laboratorios Ibercosmetic, S.L.
La retirada se aplicó a todos los lotes comercializados con las instrucciones anteriores, ya que estas no garantizaban unas condiciones de utilización adecuadas desde el punto de vista de la seguridad.
Según explica la AEMPS, el etiquetado permitía aplicar el cosmético en diferentes superficies amplias del cuerpo durante el mismo día, lo que podía incrementar la exposición a sus componentes por encima de los niveles evaluados.
La medida se adoptó tras revisar el informe de seguridad del producto dentro de una campaña de control de cosméticos iniciada en 2025.
El organismo sanitario comunicó la situación a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, mientras que la empresa responsable procedió a retirar las unidades afectadas y detener temporalmente su comercialización.
La advertencia que deben tener en cuenta los consumidores
Para corregir el problema, Laboratorios Ibercosmetic ha introducido nuevas instrucciones que limitan el uso de la crema en zonas corporales extensas.
El etiquetado actualizado establece que no debe depilarse más de una zona amplia del cuerpo durante el mismo día. Esta limitación afecta a superficies como el pecho, la espalda, los brazos o las piernas completas.
También indica que debe transcurrir al menos una semana antes de volver a depilar la misma zona.
Estas dos precauciones buscan evitar una exposición excesiva al cosmético y garantizar que su utilización se ajuste a las condiciones evaluadas por las autoridades sanitarias.
¿Se puede seguir comprando Daen Crema Depilatoria for Men?
Sí. La comercialización del producto se ha reanudado, según confirma la propia AEMPS, después de que la empresa incorporara las nuevas advertencias de seguridad.
Por tanto, la retirada no supone la prohibición definitiva de la crema ni implica que su composición haya sido considerada peligrosa.
La diferencia entre las unidades afectadas y las que pueden comercializarse actualmente se encuentra en las instrucciones de uso.
Los consumidores que tengan este producto en casa deben comprobar su etiquetado y prestar especial atención a las limitaciones de aplicación, evitando utilizarlo en varias zonas corporales extensas durante el mismo día.
La alerta, identificada con la referencia COS, 21/2026, forma parte de las actuaciones de vigilancia de productos cosméticos desarrolladas por la AEMPS para comprobar que sus condiciones de utilización cumplen los requisitos de seguridad.