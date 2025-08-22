consumo

Ordenan la retirada de una crema muy popular en España por riesgo para la salud

La AEMPS pide a quienes tengan la crema en casa, devolverla al establecimiento donde fue adquirida
Ordenan la retirada de una crema muy popular en España por riesgo para la salud. DA
Ordenan la retirada de una crema muy popular en España por riesgo para la salud. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado el cese de comercialización, retirada y recuperación de varios lotes de la crema cosmética Erborian – Centella Crème, en envases de 50 ml y 20 ml, por la presencia de microorganismos que pueden suponer un riesgo para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

Los lotes afectados de la crema son los KM05363, KM06363, KM06343 y KM07343. Las muestras analizadas detectaron la presencia de las bacterias Micrococcus luteus y Microbacterium oxydans, así como de la levadura Candida parapsilosis.

  1. Retiran un lote de espuma de baño por miedo a que pudieran comérselaRetiran de urgencia un lote de espuma de baño por miedo a que pudieran comérsela
  2. Ordenan la retirada inmediata en España de varios productos para heridas y quemadurasOrdenan la retirada inmediata en España de varios productos para heridas y quemaduras

El producto, distribuido en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta online, es comercializado por la empresa Laboratoires M&L Erborian (Francia), que ya ha comenzado la retirada de las unidades tanto en puntos de venta como en poder de los consumidores.

La AEMPS ha trasladado la alerta a las autoridades sanitarias autonómicas para su difusión.

Importantes recomendaciones sobre la crema

Para personas usuarias, la agencia aconseja no utilizar las unidades afectadas y devolverlas en el establecimiento donde fueron adquiridas.

Por su parte, los comercios deben revisar su stock, retirar de la venta los lotes señalados y contactar con la empresa responsable para la devolución de los productos.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas