Ordenan la retirada de una crema muy popular en España por riesgo para la salud

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado el cese de comercialización, retirada y recuperación de varios lotes de la crema cosmética Erborian – Centella Crème, en envases de 50 ml y 20 ml, por la presencia de microorganismos que pueden suponer un riesgo para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.
Los lotes afectados de la crema son los KM05363, KM06363, KM06343 y KM07343. Las muestras analizadas detectaron la presencia de las bacterias Micrococcus luteus y Microbacterium oxydans, así como de la levadura Candida parapsilosis.
El producto, distribuido en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta online, es comercializado por la empresa Laboratoires M&L Erborian (Francia), que ya ha comenzado la retirada de las unidades tanto en puntos de venta como en poder de los consumidores.
La AEMPS ha trasladado la alerta a las autoridades sanitarias autonómicas para su difusión.
Importantes recomendaciones sobre la crema
Para personas usuarias, la agencia aconseja no utilizar las unidades afectadas y devolverlas en el establecimiento donde fueron adquiridas.
Por su parte, los comercios deben revisar su stock, retirar de la venta los lotes señalados y contactar con la empresa responsable para la devolución de los productos.