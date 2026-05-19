Carrefour retira del mercado un mini dron tras detectar un grave riesgo en la batería

Carrefour ha informado de la retirada del mercado, como medida de precaución, de un mini dron led para niños de la marca Speed Track tras detectar un exceso de calentamiento en la batería durante su uso.
En concreto, el artículo afectado tiene el código de barras 3617702074955 y la referencia TY158701. Este aviso se refiere exclusivamente a la referencia y modelo descrito, por lo que el resto de productos no se encuentran afectados por la alerta.
La empresa francesa ha pedido a aquellos consumidores que pudieran tener en sus hogares este dron que se abstengan de utilizarlo y se acerquen a su tienda más cercana para su devolución.
La compañía señala que los consumidores pueden dirigirse al Servicio de Atención al cliente para resolver cualquier duda o llamar al teléfono de Atención al Cliente de Carrefour: 914 90 89 00.