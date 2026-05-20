Tecnología y experiencia médica para tratar las patologías ginecológicas más complejas en Tenerife

La ginecología ha evolucionado hacia un modelo cada vez más preciso, tecnológico y personalizado. Hoy, las pacientes con patologías complejas ya no buscan únicamente un diagnóstico. Buscan equipos capaces de ofrecer tratamientos avanzados, menos invasivos y adaptados a cada situación clínica. En ese escenario, la Unidad de Ginecología de Alta Complejidad supone un paso adelante en el abordaje de enfermedades que requieren experiencia quirúrgica, innovación y una visión integral de la salud femenina.
El doctor José Antonio Pérez Álvarez, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia de Hospital Quirónsalud Tenerife, explica que “cada paciente necesita una valoración completamente individualizada, especialmente en patologías complejas como la endometriosis profunda, los miomas uterinos complejos o el cáncer ginecológico”. El especialista señala que la evolución de la ginecología permite actualmente ofrecer procedimientos “más precisos, menos invasivos y con una recuperación mucho más rápida para las pacientes”.
Patologías como la endometriosis profunda, los miomas uterinos complejos o determinados tumores ginecológicos necesitan mucho más que un tratamiento convencional. Requieren coordinación entre especialistas, tecnología avanzada y una estrategia individualizada. La incorporación de cirugía robótica, laparoscopia avanzada y medicina personalizada ha transformado la forma de diagnosticar y tratar muchas enfermedades ginecológicas, permitiendo intervenciones más precisas y recuperaciones más rápidas.
Por qué es importante una atención especializada
Encontrar especialistas en endometriosis en Tenerife resulta fundamental para muchas mujeres que llevan años conviviendo con dolor sin encontrar respuestas claras. La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica en la que un tejido similar al endometrio crece fuera del útero y puede afectar a ovarios, trompas, intestino, vejiga o ligamentos pélvicos.
Sus síntomas son muy variados. Algunas pacientes presentan reglas especialmente dolorosas, molestias digestivas, dolor pélvico persistente, dolor durante las relaciones sexuales o problemas de fertilidad. Otras apenas tienen síntomas pese a presentar lesiones avanzadas. Esa complejidad hace que el diagnóstico pueda demorarse durante años.
Por eso, contar con especialistas en endometriosis permite acceder a una valoración más precisa, apoyada en pruebas de imagen avanzadas, experiencia clínica y tratamientos adaptados a cada paciente. No todas las mujeres necesitan cirugía, pero aquellas con enfermedad infiltrante o síntomas severos sí pueden beneficiarse de técnicas quirúrgicas altamente especializadas.
Cuando la precisión quirúrgica marca la diferencia
El término endometriosis profunda hace referencia a las formas más complejas de la enfermedad. En estos casos, las lesiones penetran profundamente en los tejidos y pueden afectar estructuras delicadas como el intestino, la vejiga o los uréteres.
El tratamiento requiere una planificación minuciosa. Antes de cualquier intervención se analizan aspectos como la extensión de la enfermedad, la intensidad del dolor, el deseo gestacional o el impacto sobre la calidad de vida de la paciente.
En muchos casos, el objetivo no es únicamente eliminar lesiones. También es preservar órganos, mantener la funcionalidad y reducir el riesgo de recaída. Todo ello convierte estas cirugías en procedimientos de alta complejidad que exigen experiencia específica y coordinación multidisciplinar.
El doctor José Antonio Pérez Álvarez señala que “cada cirugía debe adaptarse completamente a la paciente y no al revés”. “La planificación previa y la experiencia del equipo son fundamentales cuando hablamos de patologías complejas”, añade.
Cirugía robótica: más precisión, menos agresividad
La cirugía robótica para endometriosis se ha convertido en una de las grandes innovaciones de la cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Esta tecnología permite trabajar con visión tridimensional ampliada e instrumentos capaces de realizar movimientos extremadamente precisos, algo que ha supuesto un avance importante en distintas áreas quirúrgicas.
En patologías complejas como la endometriosis profunda, esa capacidad resulta especialmente valiosa. Las lesiones suelen localizarse muy cerca de nervios, vasos sanguíneos y órganos sensibles, donde cada milímetro cuenta.
La cirugía robótica para endometriosis facilita disecciones más precisas, favorece una mayor conservación anatómica y puede mejorar la recuperación postoperatoria en pacientes seleccionadas. Además, al tratarse de una técnica mínimamente invasiva, contribuye a reducir el dolor postoperatorio, las cicatrices y el tiempo de hospitalización.
Según el doctor José Antonio Pérez Álvarez, “la cirugía robótica permite trabajar con muchísima precisión en zonas anatómicas muy delicadas, algo especialmente importante en pacientes con endometriosis avanzada”.
Una recuperación más rápida y una cirugía menos invasiva
La cirugía ginecológica mínimamente invasiva ha cambiado radicalmente la experiencia quirúrgica de muchas pacientes. Frente a la cirugía abierta tradicional, técnicas como la laparoscopia o la cirugía robótica permiten realizar intervenciones complejas mediante pequeñas incisiones.
Esto suele traducirse en menos sangrado, menor dolor, menos riesgo de infección y una reincorporación más rápida a la vida cotidiana. Sin embargo, el verdadero valor de estas técnicas no reside solo en la tecnología, sino en la capacidad de decidir qué procedimiento necesita cada paciente.
Actualmente, este tipo de cirugía se utiliza tanto en patologías benignas como oncológicas, incluyendo endometriosis, miomas, quistes ováricos, histerectomías complejas o determinados tumores ginecológicos.
Experiencia y tecnología para casos complejos
La laparoscopia ginecológica avanzada es uno de los pilares de las unidades especializadas en ginecología de alta complejidad. Gracias a pequeñas incisiones y cámaras de alta definición, los especialistas pueden intervenir con gran precisión en patologías complejas.
Este tipo de cirugía exige una formación muy específica y una elevada experiencia quirúrgica. No se trata únicamente de manejar tecnología avanzada, sino de conocer en profundidad la anatomía pélvica y saber actuar en escenarios especialmente delicados.
Esta laparoscopia resulta especialmente útil en casos de endometriosis infiltrante, miomas múltiples, adherencias severas o cirugías reconstructivas.
Miomas uterinos complejos
Los miomas uterinos complejos son tumores benignos del músculo uterino que pueden provocar síntomas importantes dependiendo de su tamaño, número o localización. Aunque muchas mujeres conviven con ellos sin saberlo, otras presentan sangrados abundantes, anemia, dolor pélvico o problemas reproductivos.
Cuando los miomas son especialmente grandes, numerosos o afectan zonas delicadas del útero, su tratamiento requiere una valoración individualizada. Aspectos como la edad de la paciente, la sintomatología o el deseo de embarazo condicionan la estrategia terapéutica.
En algunos casos, la cirugía permite retirar únicamente los miomas preservando el útero. En otros, puede recomendarse una histerectomía. La decisión siempre debe adaptarse a las necesidades de cada paciente.
La importancia de un diagnóstico preciso
El término miomas atípicos hace referencia a lesiones uterinas con características diferentes a las habituales y que necesitan un estudio más exhaustivo. El objetivo es distinguir correctamente entre procesos benignos y patologías que puedan requerir otro tipo de abordaje.
La evaluación de estos casos exige pruebas de imagen especializadas, resonancia magnética y una valoración clínica experta. En ocasiones, la cirugía resulta necesaria tanto para aliviar síntomas como para obtener un diagnóstico definitivo.
La clave está en evitar tratamientos innecesarios, pero también en actuar con rapidez cuando una lesión requiere un seguimiento más específico.
Preservar la fertilidad con técnicas avanzadas
La cirugía robótica de miomas uterinos ha supuesto un importante avance en pacientes seleccionadas. Esta tecnología permite extirpar miomas complejos preservando el útero, algo especialmente relevante en mujeres que desean mantener su fertilidad.
La precisión de los instrumentos robóticos y la visión aumentada facilitan intervenciones más exactas en situaciones complejas. Además, al tratarse de una técnica mínimamente invasiva, la recuperación suele ser más rápida que en procedimientos abiertos tradicionales.
Esta cirugía robótica forma parte de una estrategia orientada a ofrecer tratamientos personalizados, menos agresivos y adaptados a las necesidades reales de cada paciente.
Un abordaje multidisciplinar en oncología ginecológica
En el ámbito de la cirugía oncológica ginecológica, la experiencia del equipo médico resulta determinante. Patologías como el cáncer de ovario, de útero, de cérvix, de endometrio y el cáncer de vulva, requieren mucho más que un tratamiento estándar. Necesitan una valoración individualizada y una coordinación constante entre especialistas.
En Quirónsalud Tenerife, la Unidad de Oncoginecología trabaja de forma multidisciplinar en el abordaje de patologías complejas relacionadas con la ginecología oncológica en Tenerife, integrando profesionales de cirugía, oncología, diagnóstico por imagen, anatomía patológica y otras áreas hospitalarias
Ese trabajo conjunto permite analizar no solo el diagnóstico, sino también factores como la edad, el estadio de la enfermedad, el deseo de preservar la fertilidad o el impacto del tratamiento sobre la calidad de vida.
Precisamente ahí cobra especial relevancia la medicina personalizada. Hoy ya no existen respuestas únicas para todas las pacientes. Cada caso se estudia de forma individual para decidir cuál es la combinación terapéutica más adecuada, ya sea cirugía, quimioterapia, radioterapia o terapias dirigidas.
Dentro de este modelo asistencial, la cirugía ginecológica avanzada enTenerife se ha convertido en uno de los grandes pilares de la atención especializada. La incorporación de cirugía robótica, laparoscopia avanzada y técnicas mínimamente invasivas permite abordar patologías complejas con mayor precisión y favorecer una recuperación más rápida.
Además, el equipo desarrolla estrategias específicas para el tratamiento del cáncer ginecológico en Tenerife, adaptando cada procedimiento al tipo de tumor y a las necesidades concretas de cada paciente.
En Quirónsalud Tenerife, la unidad cuenta con cirugía laparoscópica, cirugía robótica, unidad de endometriosis y unidad de oncoginecología, ofreciendo una atención integral tanto en patología benigna como oncológica.
Pero la alta especialización no se limita únicamente a la tecnología. También implica acompañar a la paciente durante todo el proceso, explicar cada paso con claridad y comprender que muchas enfermedades ginecológicas afectan mucho más allá del plano físico.
“El dolor, la fertilidad, el bienestar emocional o la vida cotidiana también forman parte del tratamiento”, explica el doctor José Antonio Pérez Álvarez. “Por eso, la combinación entre experiencia médica, cirugía robótica y medicina personalizada marca hoy el camino hacia una ginecología más precisa, menos invasiva y centrada en las necesidades reales de cada mujer”.
La apuesta por una unidad especializada en salud femenina permite ofrecer una atención más cercana, coordinada y adaptada a cada situación clínica.