Mujeres y disidencias celebran la Canarias más choni en el Teatro Leal

Choni Mix Canarias llega al Teatro Leal como una celebración colectiva de la música, la performance y las identidades disidentes del Archipiélago. La propuesta, organizada por LAV-Canarias dentro de su contexto Danza en Breve, pone el foco en aquellas artistas del ámbito musical que también relacionan su práctica con el trabajo del cuerpo, la escena y la performance.
La velada explora la potencia escénica de lo sonoro, abriendo un espacio donde la música no solo se escucha, sino que se performa y se celebra. Un encuentro que reúne exclusivamente a creadoras canarias cuyas propuestas transitan entre el concierto, la acción en vivo y la experimentación performativa, generando una experiencia atravesada por el ritmo, la presencia y el cuerpo con inspiración “choni”
El cartel contará con las actuaciones de las artistas canariasCristina Mahelo, Kinewa, Ninf.A, Kaly Ninmah y Sara Ibala, que desplegarán una atmósfera festiva y provocadora donde el sonido se convierte en el motor de todo lo que sucede.
La cita estará presentada por la actriz y performer canaria Nathy de la Cruz y contará además con los DJ sets de las también canarias Perra Beata y Dadi Damas, completando una programación que reivindica la diversidad, el exceso y la celebración de una Canarias periférica, irreverente y orgullosamente choni.
Con este contexto LAV-Canarias sigue poniendo el foco en artistas canarias jóvenes del contexto underground y con mucho que aportar a las nuevas narrativas y lenguajes de la escena insular. Las entradas ya están a la venta en tickety.