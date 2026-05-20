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Mujeres y disidencias celebran la Canarias más choni en el Teatro Leal

Choni Mix Canarias llega al Teatro Leal como una celebración colectiva de música y performance
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Choni Mix Canarias llega al Teatro Leal como una celebración colectiva de la música, la performance y las identidades disidentes del Archipiélago. La propuesta, organizada por LAV-Canarias dentro de su contexto Danza en Breve, pone el foco en aquellas artistas del ámbito musical que también relacionan su práctica con el trabajo del cuerpo, la escena y la performance.

La velada explora la potencia escénica de lo sonoro, abriendo un espacio donde la música no solo se escucha, sino que se performa y se celebra. Un encuentro que reúne exclusivamente a creadoras canarias cuyas propuestas transitan entre el concierto, la acción en vivo y la experimentación performativa, generando una experiencia atravesada por el ritmo, la presencia y el cuerpo con inspiración “choni”

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El cartel contará con las actuaciones de las artistas canariasCristina Mahelo, Kinewa, Ninf.A, Kaly Ninmah y Sara Ibala, que desplegarán una atmósfera festiva y provocadora donde el sonido se convierte en el motor de todo lo que sucede.

La cita estará presentada por la actriz y performer canaria Nathy de la Cruz y contará además con los DJ sets de las también canarias Perra Beata y Dadi Damas, completando una programación que reivindica la diversidad, el exceso y la celebración de una Canarias periférica, irreverente y orgullosamente choni.

Con este contexto LAV-Canarias sigue poniendo el foco en artistas canarias jóvenes del contexto underground y con mucho que aportar a las nuevas narrativas y lenguajes de la escena insular. Las entradas ya están a la venta en tickety.

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