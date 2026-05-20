La candidatura de Ramón Hernández fracasa y queda fuera de la Asamblea de la FIFT

Tras completarse en la tarde del pasado lunes el escrutinio oficial de los votos emitidos en todas las mesas electorales de la provincia, la Junta Electoral de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife procedió a la firma de la resolución oficial y los datos definitivos no admiten interpretaciones: Alejandro Morales Mansito arrolló en las urnas, dejando la alternativa impulsada por Ramón Hernández reducida a la absoluta intrascendencia.
La candidatura alternativa promovida por el que fuera secretario de la Federación, presentada desde distintos sectores como una propuesta de renovación para el fútbol tinerfeño, terminó sufriendo un severo revés en las urnas. El respaldo obtenido por el bloque oficialista neutralizó cualquier tentativa de asalto de la Federación.
El reparto de votos evidenció la amplia ventaja de Alejandro Morales Mansito en cada uno de los sectores representados.
Los clubes respaldaron mayoritariamente la continuidad del actual dirigente. La tendencia volvió a repetirse en los entrenadores. Los representantes afines de Mansito obtuvieron 125 apoyos, mientras que los de Ramón Hernández alcanzaron únicamente 65.
Incluso en el estamento de futbolistas, considerado tradicionalmente uno de los más imprevisibles, el oficialismo logró imponerse con claridad. La opción continuista consiguió el 65% de los votos, con 285 papeletas frente a las 158 de la oposición.
Más allá de la diferencia de votos, el dato más significativo del proceso es la composición final de la Asamblea General. La distribución territorial y la solidez del voto oficial permitieron a los representantes afines a Morales Mansito obtener el 100% de los asientos del órgano asambleario de la FIFT.
De esta manera, Ramón Hernández y su equipo quedan completamente fuera de la estructura institucional de la FIFT, sin capacidad de representación ni influencia directa en la toma de decisiones durante los próximos años.
Las actas firmadas por el secretario de la Junta Electoral, Javier Bencomo Rodríguez, también reflejan un respaldo prácticamente unánime al presidente en varias islas periféricas.
En El Hierro, por ejemplo, Mansito logró prácticamente el total de los votos en los censos de clubes, entrenadores y futbolistas.
El resultado también consolida la posición de Alejandro Mansito en el ámbito nacional. Su cercanía con la dirección de la Real Federación Española de Fútbol, especialmente con Rafael Louzán, quedó patente durante los recientes actos institucionales celebrados en Canarias, incluyendo la Copa de la Reina y la entrega de la Copa de Campeón al CD Tenerife.
Con el panorama ya definido, el proceso electoral afronta ahora sus últimos pasos administrativos. Del 22 al 27 de mayo está operativo el plazo de presentación de avales a la presidencia. El 28 de mayo se procedería a la proclamación de candidatos, en lo que parece que solo será la candidatura de Morales Mansito, mientras que el 4 de junio se ejecutará la proclamación definitiva y el inicio oficial de un nuevo mandato al frente de la FIFT.
El contundente respaldo obtenido por el actual presidente consolida un escenario de estabilidad institucional y refuerza su liderazgo dentro del fútbol de la provincia tinerfeña.