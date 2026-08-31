Messi se retira de la selección argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar”

Leo Messi ha decidido poner fin a su etapa con la selección argentina después de más de dos décadas defendiendo la camiseta de su país. El futbolista rosarino, tras meditar durante mucho tiempo su futuro internacional, considera que ha llegado el momento de cerrar una carrera marcada por grandes éxitos, momentos difíciles y un aprendizaje que va mucho más allá del fútbol: nunca es tarde para luchar por un sueño.
El futbolista argentino explicó: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.
Messi alcanzó en 2022, a los 35 años, el gran objetivo que había perseguido durante toda su carrera con Argentina: conquistar el Mundial. En Qatar, el entonces capitán lideró al combinado albiceleste hasta el título y se convirtió en una de las grandes figuras de aquella Copa del Mundo.
El jugador del Inter Miami llegó a aquel torneo después de haber vivido años de críticas y decepciones con la selección. Sin embargo, consiguió dar la vuelta a esa historia y levantar el trofeo que le faltaba. Para entonces, ya había ganado prácticamente todo a nivel individual y de clubes, pero el Mundial terminó de completar su legado con Argentina.
Su trayectoria internacional deja así una historia de perseverancia. Messi tuvo que afrontar derrotas, finales perdidas y momentos en los que llegó a cuestionarse su continuidad con la Albiceleste. Finalmente, encontró la recompensa que había perseguido durante años y cerró uno de los grandes capítulos de la historia del fútbol argentino.