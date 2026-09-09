Valdano, sobre Pedri: “Es una vergüenza que no esté entre los 30 candidatos al Balón de Oro”

Jorge Valdano, que fuera entrenador del CD Tenerife y ahora comentarista estrella de Movistar +, calificó de “vergüenza” que el tinerfeño Pedri, del FC Barcelona, no figure en el listado de 30 finalistas para hacerse con el Balón de Oro.
En la previa del encuentro de Champions League entre el equipo catalán y el Feyenoord neerlandés, el argentino recalcó que está “muy ofendido” porque Pedri no aspira a ganar el máximo galardón individual: “Es una vergüenza, para perderle el cariño al Balón de Oro”.
El FC Barcelona ha tumbado al Feyenoord (5-1) en la primera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones 2026/27, en un Spotify Camp Nou a medio gas por la previsión de lluvia –que hizo acto de presencia en el arranque del partido– pero que cantó 5 goles de un equipo que quiere demostrar de inicio que en este tercer curso del proyecto Flick quiere, además de dominar en España, extender la fiesta a Europa.
No ha hecho nada más que empezar esta Champions y el rival, el segundo clasificado de la anterior Eredivisie neerlandesa, no es de lejos de los más fuertes, pero este Barça ha puesto las bases de lo quiere, y de lo que puede, enseñar en Europa. Mucho gol, mucho control, alguna imprecisión atrás que deben mejorar pero, sobre todo, mucha cabeza para ir en busca de una ‘Orejona’ que no levantan desde 2015. Desde muy, muy atrás.
El tinerfeño Pedri jugó 63 minutos antes de ser sustituido por Bernal. Antes, había dado una asistencia a Raphina en el tercer tanto barcelonista.