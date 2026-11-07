Llamamiento urgente en Tenerife para salvar a Lía: buscan perros donantes de sangre

El Centro Veterinario WECAN Qué Fauna, situado en Santa Cruz de Tenerife, ha lanzado un llamamiento urgente para encontrar perros donantes de sangre que puedan ayudar a Lía, una perra que necesita una transfusión. La clínica busca animales con el grupo sanguíneo DEA 1.1 negativo y pide colaboración ciudadana para localizar donantes compatibles.
A través de sus redes sociales, el centro veterinario ha difundido un mensaje para solicitar ayuda. “Nuestra querida Lía necesita ayuda urgente”, señala la publicación, que anima a los propietarios de perros a ponerse en contacto con la clínica.
La búsqueda se centra en perros con sangre DEA 1.1 negativo, aunque el centro también invita a colaborar a quienes desconocen el grupo sanguíneo de sus mascotas.
En estos casos, los profesionales veterinarios pueden realizar una prueba para determinar si el animal puede convertirse en donante.
Cómo ayudar a Lía en Tenerife
Desde WECAN Qué Fauna explican que los propietarios interesados pueden contactar directamente con el centro para comprobar si sus perros reúnen las condiciones necesarias. “¿No sabes qué grupo sanguíneo tiene tu perro? ¡No pasa nada!”, indican desde la clínica, que ofrece la posibilidad de realizar una prueba para determinar la compatibilidad.
El llamamiento está dirigido especialmente a propietarios de perros de Santa Cruz de Tenerife, aunque cualquier persona interesada puede contactar con los profesionales para recibir información.
La clínica se encuentra en la calle Méndez Núñez, número 100, en la capital tinerfeña. Los interesados pueden comunicarse a través de los siguientes canales:
- Teléfono y WhatsApp: 650 112 133.
- Centro veterinario: WECAN Qué Fauna.
- Dirección: calle Méndez Núñez, 100, Santa Cruz de Tenerife.
- Grupo sanguíneo solicitado: DEA 1.1 negativo.
Piden compartir el llamamiento para encontrar un donante
Además de buscar animales compatibles, los responsables del centro veterinario han solicitado ayuda para dar la mayor difusión posible al caso. “Cada ayuda cuenta y puede marcar la diferencia para Lía”, destacan en su mensaje.
La clínica recuerda que quienes no puedan acudir con sus mascotas también pueden contribuir compartiendo la publicación entre sus contactos. “Quizás entre tus contactos esté el donante que Lía tanto necesita”, añaden.
Los profesionales veterinarios serán los encargados de determinar qué perros pueden participar en la donación y si cumplen los requisitos necesarios. La prioridad ahora es localizar donantes compatibles en Tenerife que puedan ayudar a Lía.