La puesta de largo del Costa Adeje en el Heliodoro acaba sin goles (0-0)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa debutó en el estadio Heliodoro Rodríguez López firmando un empate sin goles ante el Deportivo Abanca (0-0), en choque correspondiente a la segunda jornada de la Liga F Moeve. Este partido, por fallos técnicos, no tuvo Video Fútbol Support (FVS), aunque en el alargue (90+3) Yerai Martín, entrenador del Costa Adeje, solicitó la revisión por un posible penalti a Aithiara. La colegiada Ainara Acevedo empleó una tablet para dilucidar dicha acción. Tras visionar la jugada determinó que no había nada.
El fuerte calor reinante sobre el verde del Heliodoro, las numerosas bajas, y la falta de pegada condenaron a las blanquiazules a un insulso empate sin goles ante un rival que fue mejor en la segunda parte, y que llevó algo de peligro a los dominios de Noelia Ramos. Eso sí, los últimos quince minutos, tras la expulsión por doble tarjeta amarilla de Carla Casti, los aprovechó el CD Tenerife femenino para volcarse sobre el área de Andrea Tarazona en busca del ansiado gol. En botas de Noelia Salazar y de Natalia Padilla estuvo el primer triunfo blanquiazul, pero Tarazona salvó a su equipo de la derrota con dos destacadas intervenciones.
Primera parte muy igualada entre el conjunto tinerfeño y el gallego. Dominio alterno y buenas intenciones, pero ambos equipos se neutralizaron el uno al otro. Las ocasiones de gol brillaron por su ausencia y lo normal es que se llegara al descanso con empate sin goles. Por destacar algo, un disparo de Iratxe en el minuto 7 desde el borde del área que detuvo Tarazona.
Diez minutos después (17′) un pase en profundidad de Ari Mingueza no llegó por poco a Marina Martí, tras anticiparse la guardameta del Deportivo. En el 21, fue el Deportivo el que avisó con un disparo envenenado de Lucía Pardo que salió cerca de la escuadra de Noelia.
En el minuto 23, una acción trenzada entre Iratxe y Marina Martí, que centró al segundo palo al que no llegó Violeta Quiles en el segundo palo al anticiparse la defensa que desvió a saque de esquina.
La segunda parte fue más de dominio del Deportivo, pero las numerosas imprecisiones, juego deslabazado, el calor y los numerosos cambios hicieron mella en el físico de ambos conjuntos. El Dépor llevó peligro en los minutos 64 y 66. Primero con un disparo de Lucía Pardo pegado al primer palo que sacó Noelia Ramos enviando el esférico a córner. Millene Cabral, que había entrado en el terreno de juego, aprovechó un pase al hueco de Lucía Pardo pero su disparo se topó con Noelia Ramos que había salido hasta el lateral del área.
En el minuto 84 llegó la segunda amarilla de Carla Casti por zancadillear a Natalia Padilla cerca del área. La inferioridad la acusó el Dépor y le dio alas al Costa Adeje Egatesa que se volcó sobre la portería gallega. En el minuto 86, Noelia Salazar que había relevado a Ari Mingueza ejecutó un libre directo que Tarazona desvió cerca del palo a córner. En la acción posterior, un centro de Koko, buenos minutos los suyos, al área fue rematado en escorzo por Natalia Padilla, pero el balón lo desbarató bajo palos una acertada Andrea Tarazona, y que terminaría despejando la defensa.
En el tiempo de prolongación (90+3), Yerai Martín solicitó la intervención de un Video Support que estaba averiado, por un posible penalti por agarrón a Aithiara. La colegiada tiró de una tablet y determinó que no había acción punible de la defensora del Deportivo Abanca.
En resumidas cuentas, primer punto para el Costa Adeje Tenerife Egatesa en la clasificación, y la próxima semana visitará Zubieta para medirse a la Real Sociedad.
FICHA TÉCNICA
0 CD TENERIFE FEMENINO: Noelia Ramos, Aleksandra, Pola, Cinta Rodríguez, Elba Vergés, Violeta Quiles, Ari Mingueza, Henar, Marina Martí, Iratxe y Natalia Padilla. También jugaron: Koko, Noelia Salazar y Aithiara.
0 DEPORTIVO ABANCA: Andrea Tarazona, Caracas, Adriana Ranera, Vega Montesino, Redru, Carla Casti, Olaya, Espe Pizarro, Michi, Paula Hernández y Lucía Pardo. También jugaron: Paula Novo, Millene Cabral, Monteagudo, Sofía Domínguez y Karla.
ÁRBITRA: Ainara Acevedo. Amonestó a las locales Cinta y Pola, por parte visitante a Vega Montesino, Millene y expulsó (84′) a Carla Casti por doble tarjeta amarilla.
INCIDENCIAS: Heliodoro Rodríguez López. 1912 aficionados.