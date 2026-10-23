La campaña se enfanga aún más: el último vídeo del PP incendia las redes sociales

¿Qué fue de aquellas campañas electorales en las que se debatía de las preocupaciones de la gente y se ponía sobre la mesa propuestas que ilusionaban a los votantes?
Nada que ver con estos tiempos de bronca, fango y juego sucio. Lo último ha sido el vídeo difundido por el Partido Popular, en respuesta a uno del PSOE, que se ha viralizado y en el que a través de la Inteligencia Artificial se suplanta la identidad de BEGOÑA GÓMEZ, ZAPATERO, ÁBALOS y CERDÁN, entre otros, para autoinculparse delitos y presumir de ser “zurdos”, en referencia a los ataques de MILEI.
El PSOE ya ha anunciado que estudia acciones legales. Más madera. O fango.
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