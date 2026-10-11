El árbitro le roba la eliminatoria al Güímar (3-3)

El colegiado decidió el partido de vuelta de la eliminatoria previa de la Copa del Rey entre el Atlético Unión Güímar y el Sporting Hortaleza. El trencilla Rafael Aguilar le robó al cuadro güimarero la eliminatoria con dos acciones polémicas en la prórroga. La primera fue un penalti clarísimo que no señaló tras un derribo a Said. Segundos después se inventó una pena máxima tras un leve contacto, insignificante e intrascendente, del portero local, Carlos Raúl y el delantero Ayman. Alhambra transformó el injusto e inexistente penalti que le dio la eliminatoria al cuadro madrileño, que se medirá en la ronda de la Copa del Rey al Sevilla.
Como se podía esperar, el duelo eliminatorio fue disputado, competido y duro desde el minuto inicial. El equipo madrileño empezó teniendo más presencia en el área tinerfeña, llegando incluso a marcar Altozano, aunque en posición antirreglamentaria. El jugador del Sporting Hortaleza remató solo al segundo palo y el asistente apreció claramente el fuero de juego que invalidó la acción.
Muy pronto el Güímar empezó a carburar ya demostrar su enorme superioridad sobre el terreno de juego. Los de Aythami Díaz reclamaron penalti en el minuto 13 en una caída de Denzel en el área madrileña.
Cumplido el primer cuarto de hora de encuentro, Said apareció en escena para echarse al conjunto güimarero a la espalda. En el 17, el punta local mandó a las nubes una clara ocasión de gol. Fue el aviso de lo que pasaría solo dos minutos después.
En el 19, una recuperación en la medular sirvió para que Said, rodeado de tres rivales, maniobrara a la perfección en la frontal y sacase un disparo abajo seco que se coló por el palo corto de la portería defendida por Gonzalo. 1-0 y el Güímar había logrado lo más complicado, igualar la eliminatoria.
En el minuto 22, Said lo volvió a intentar con un balón que se fue por arriba. Lo mismo poco después con otro disparo del mismo protagonista que se fue buscando la cruceta.
En el 32, Said logró darle la vuelta al marcador marcardo el 2-0. Tiro raso del atacante güimarero que ponía en ventaja a su equipo.
En el 36, el Güímar rozó el el 3-0 con una serie de remates, incluido un remate al larguero.
Fruto de la intensidad del duelo, Joel, Javi Torres e Ibra Ramos fueron amonestados. Del Sporting Hortaleza, ninguno.
La segunda parte arrancó con dos goles, uno para cada bando. Recortó distancias en el marcador Isma para el Sporting de Hortaleza a los cuatro minutos de reanudarse el duelo.
Reaccionó el AU Güímar muy rápido. Gran jugada individual por la izquierda de Samu, quien la cambia de lado para que Denzel batiera al portero con un gran disparo al palo largo. 3-1 y el cuadro tinerfeño tenía la eliminatoria en la mano.
Pero no se dio por vencido el Hortaleza, que llegó a la recta final del encuentro más fresco que su rival. Ayman convirtió el 3-2, colocando la igualdad en la eliminatoria.
Mientras que el Hortaleza llegó mejor y con las ideas más claras a los instantes finales, al Güímar le falló el fuelle y acusó la decena de bajas con las que llegó Aythami Díaz al duelo. Con una tremenda desigualdad física, el duelo se fue a la prórroga para decidir el equipo que se mediría al Sevilla. Por si fuera poco, el Güímar fue castigado excesivamente por el colegiado, quien no tuvo reparos en amonestar a siete jugadores gúimareros.
Precisamente fue el colegiado el que decidió la eliminatoria en la prolongación. Primero, en el minuto 7 del tiempo extra, el colegiado catalán no señaló un clarísimo penalti después de que a Said le barriesen en el área madrileña.
Segundos después, el portero Raúl controló la pelota y Ayman le dejó la pelota, a lo que el portero del Gúímar le puso la mano para separarlo. El trencilla se inventó penalti en una jugada que dejó boquiabiertos a todos los jugadores locales. Vergonzoso la decisión arbitral, que siempre intentó inclinar la balanza a favor del Hortaleza.
El Güímar lo intentó hasta el final con mucho corazón, pero con las fuerzas justas y la frustración elevada a su máxima potencia.