Nico Paz, de las gradas del Heliodoro a brillar ante el Manchester United: la historia del tinerfeño que conquista Europa

Nico Paz vivió este miércoles una de las grandes noches de su carrera. El futbolista nacido en Santa Cruz de Tenerife marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria del Como italiano ante el Manchester United (4-1) en la Liga de Campeones. A sus 22 años, el internacional argentino sigue creciendo lejos del Real Madrid, aunque mantiene un vínculo especial con la Isla donde empezó a jugar al fútbol.
La actuación del tinerfeño fue decisiva. Abrió el marcador a los dos minutos con un disparo de zurda, asistió a Anastasios Douvikas en el segundo tanto y volvió a marcar en el minuto 57. La UEFA lo distinguió como mejor jugador del partido, un reconocimiento que resume su protagonismo en la victoria del conjunto dirigido por Cesc Fàbregas.
Sin embargo, antes de jugar en los principales estadios de Europa, Nicolás Paz Martínez fue un niño que acudía al Heliodoro Rodríguez López con su padre para animar al CD Tenerife. Su historia reúne fútbol de barrio, una familia vinculada al deporte profesional y decisiones que han marcado una carrera que todavía está comenzando.
Sus primeros partidos, en un equipo del barrio de María Jiménez
Nico Paz nació el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife. Es hijo del exfutbolista argentino Pablo Paz y de la española Carla Martínez. Sus primeros contactos con el balón llegaron durante su infancia en la Isla. Jugó al fútbol sala en el Liceo Francés y posteriormente formó parte del Atlético San Juan, un equipo del barrio santacrucero de María Jiménez.
En la temporada 2011-2012, cuando apenas tenía siete años, ya destacaba por su habilidad con el balón. Entre sus compañeros estaba Sergio Aragoneses, con quien compartió vestuario y amistad durante aquella etapa. El equipo terminó subcampeón de su competición. Después pasó por las categorías inferiores del CD Tenerife, una experiencia que recuerda con especial cariño.
Su relación con el conjunto blanquiazul no se limita a su formación deportiva. Nico era un habitual de las gradas del Heliodoro, donde acompañaba a su padre para seguir los partidos del equipo. En una entrevista concedida a Radio Club Tenerife en agosto de 2025, reconoció que el conjunto tinerfeño sigue ocupando un lugar destacado en su vida. “El Tenerife ha marcado mi vida y es el club de mis amores”, aseguró entonces.
Una de las curiosidades que reveló en aquella conversación fue que Ayoze Pérez era uno de sus ídolos de infancia. El delantero tinerfeño, que también salió de la cantera blanquiazul, era uno de los futbolistas cuyos goles celebraba desde la grada. Cuando le preguntaron por un estadio especial, más allá del campo del Como, su respuesta fue inmediata: el Heliodoro Rodríguez López.
Un padre mundialista y una decisión que lo llevó a jugar con Messi
El fútbol ha estado presente en la familia Paz desde antes de que naciera Nico. Su padre, Pablo Paz, fue internacional con Argentina y participó en el Mundial de Francia de 1998. También jugó en el CD Tenerife, donde desarrolló parte de su trayectoria profesional.
Esa vinculación familiar explica la relación de Nico con dos países. Nació y creció en España, pero siempre mantuvo un contacto estrecho con las raíces argentinas de su padre. Finalmente, decidió representar a la selección de Argentina.
El 15 de octubre de 2024 debutó con la absoluta en un partido de clasificación mundialista contra Bolivia. Aquella noche, además, protagonizó una escena que difícilmente olvidará: dio una asistencia a Lionel Messi en la victoria argentina por 6-0.
Para un futbolista que había crecido admirando al capitán de la Albiceleste, la experiencia tuvo un significado especial. La FIFA recogió posteriormente sus palabras sobre aquel momento: “Asistir a Messi, el mejor jugador de la historia, cuando pensaba que no iba a coincidir con él por la diferencia de edad”.
Paz reconoció también que le costó dormir después de su estreno internacional. La historia familiar tuvo otro capítulo en el Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.
Nico debutó en la competición frente a Argelia, sustituyendo precisamente a Messi, y posteriormente fue titular ante Jordania. Con ello siguió los pasos de su padre, que había disputado la Copa del Mundo 28 años antes. Argentina terminó subcampeona tras perder la final contra España por 1-0. Nico formó parte del equipo argentino, aunque no participó en el encuentro decisivo.
El Real Madrid, su primer gol de Champions y una curiosa conexión con el United
La carrera de Nico dio un giro en 2016, cuando se incorporó a la cantera del Real Madrid con apenas 11 años. Su progresión por las categorías inferiores lo llevó hasta el Castilla y, posteriormente, al primer equipo.
El 8 de noviembre de 2023 debutó oficialmente con el Madrid en un encuentro de la Liga de Campeones ante el Sporting de Braga. Tres semanas después marcó su primer gol con el equipo blanco. Fue contra el Nápoles, en el Santiago Bernabéu, con un disparo lejano de zurda que contribuyó a la victoria madridista por 4-2.
Su carrera guarda otra coincidencia relacionada con el Manchester United. En julio de 2023, durante un partido amistoso de pretemporada disputado en Houston, Nico Paz ya se había enfrentado al equipo inglés. Aquel día entró en el minuto 71 sustituyendo a Vinícius Júnior, en un encuentro que terminó con victoria madridista por 2-0.
Tres años después, volvió a encontrarse con el United. Esta vez lo hizo como una de las principales figuras del Como, con dos goles, una asistencia y el premio al mejor jugador del partido.
Por qué decidió quedarse en el Como pese al interés del Real Madrid
En agosto de 2024, Nico Paz abandonó el Real Madrid para incorporarse al Como, donde encontró un entrenador que ha desempeñado un papel importante en su desarrollo: Cesc Fàbregas. Su crecimiento en la Serie A fue inmediato. En su primera temporada, 2024-2025, terminó elegido mejor futbolista joven del campeonato italiano.
Durante la campaña siguiente, 2025-2026, firmó 12 goles y siete asistencias en la Serie A, según los registros de la UEFA. Su rendimiento despertó nuevamente el interés del Real Madrid, que estudió recuperarlo durante el verano de 2026.
Sin embargo, el futbolista tomó una decisión que sorprendió a parte de la afición blanca: prefirió continuar en Italia para seguir disfrutando de minutos y protagonismo. El 29 de junio, el Real Madrid anunció oficialmente un acuerdo con el Como que permitía la continuidad del jugador en el club italiano durante la temporada 2026-2027.
La entidad madridista conservó una opción unilateral de recompra para la campaña 2027-2028. El traspaso se cerró por unos 60 millones de euros, con una opción de recompra valorada en 80 millones. El propio Nico explicó en septiembre los motivos de su decisión: “Pensé que aquí era donde más crecería”.
Del pádel a los videojuegos: cómo es Nico Paz fuera del fútbol
Más allá de su actividad profesional, Nico mantiene una vida personal vinculada a su familia y a sus amigos de infancia. Según un perfil publicado por EL ESPAÑOL en marzo de 2026, el pádel es uno de sus deportes favoritos cuando no está jugando al fútbol.
También disfruta de los videojuegos, especialmente de la PlayStation, una de sus formas habituales de desconectar. Otra de las curiosidades sobre sus rutinas es que prefiere el silencio antes de los partidos, en lugar de recurrir a listas de música para concentrarse.
Su familia sigue teniendo un papel central en las decisiones de su carrera. Sus padres y sus dos hermanas menores han sido una referencia durante sus cambios de residencia y su adaptación a distintas ciudades. Aunque vive en Italia, tampoco ha perdido el contacto emocional con Tenerife. En distintas entrevistas ha recordado sus amistades de infancia y su afición por el equipo blanquiazul, al que no descarta regresar algún día. A sus 22 años, Nico Paz ya ha disputado un Mundial, ganado una Liga de Campeones con el Real Madrid y se ha convertido en una figura del Como.
Su actuación contra el Manchester United amplía una trayectoria internacional que comenzó mucho antes de su llegada a Italia, en los campos de fútbol de Tenerife.