El CD Tenerife se cuela en la Champions: Nico Paz recupera la camiseta de su padre 30 años después

El CD Tenerife ha estado presente en la Champions League a través de una camiseta cargada de historia y sentimiento. El protagonista ha sido Nico Paz, futbolista tinerfeño del Como 1907 e internacional con Argentina, que protagonizó un emotivo intercambio tras enfrentarse al Feyenoord en la máxima competición continental.
El jugador nacido en Santa Cruz de Tenerife recibió una prenda muy especial: la camiseta que su padre, Pablo Paz, vistió con el conjunto blanquiazul en 1996, durante uno de los partidos más recordados de la historia del club. A cambio, el joven centrocampista entregó la que había utilizado en el encuentro de Champions para contribuir a una iniciativa solidaria.
La historia se remonta al 3 de diciembre de 1996, cuando el CD Tenerife, dirigido entonces por Jupp Heynckes, visitó al Feyenoord en la Copa de la UEFA. Aquella noche, el equipo tinerfeño logró una histórica victoria por 2-4 en Róterdam que le permitió clasificarse para los cuartos de final.
Pablo Paz fue uno de los grandes protagonistas del encuentro, al marcar el cuarto tanto de los blanquiazules. Tras el partido, intercambió su camiseta con el futbolista neerlandés Kees van Wonderen, una prenda que, casi tres décadas después, ha terminado regresando a manos de su hijo.
Un intercambio con historia y un fin solidario
El reencuentro con aquella camiseta se produjo después del partido de Champions League entre el Feyenoord y el Como, que terminó con derrota del conjunto italiano por 3-2.
Nico Paz recibió la histórica camiseta del Tenerife de manos de Van Wonderen y no dudó en ponérsela en ese mismo momento, protagonizando una imagen significativa para los aficionados blanquiazules.
El gesto también tuvo un componente benéfico. Como agradecimiento, el futbolista entregó su propia camiseta del encuentro europeo para que fuera subastada y sus beneficios destinados a Gehandicaptensport Nederland, una organización neerlandesa que promueve la práctica deportiva entre las personas con discapacidad.
De esta manera, una camiseta que había permanecido durante 30 años lejos de la familia Paz volvió a encontrarse con una nueva generación, uniendo dos momentos futbolísticos separados por tres décadas.
De la cantera del Tenerife a la Champions League
Nacido el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, Nico Paz es hijo del exfutbolista argentino Pablo Paz, uno de los integrantes de aquel histórico Tenerife que alcanzó las semifinales de la Copa de la UEFA en la temporada 1996-1997.
Sus primeros pasos en el fútbol tuvieron lugar en la Isla. Comenzó jugando en el Atlético San Juan, en el barrio santacrucero de María Jiménez, antes de incorporarse a las categorías inferiores del CD Tenerife.
Posteriormente, su talento llamó la atención del Real Madrid, donde continuó su formación hasta alcanzar el primer equipo. Con la camiseta blanca llegó a estrenarse en la Champions League y marcó uno de sus primeros grandes goles como profesional frente al Nápoles, en la victoria madridista por 4-2.
Su trayectoria lo llevó después al fútbol italiano, donde se convirtió en una de las piezas destacadas del Como 1907, dirigido por Cesc Fàbregas. Sus actuaciones también le abrieron las puertas de la selección absoluta de Argentina.
Ahora, a sus 21 años, Nico Paz ha protagonizado una de las imágenes más emotivas de su carrera: lucir la misma camiseta que su padre defendió en una noche histórica para el CD Tenerife.
Un gesto que ha permitido que los colores blanquiazules vuelvan a hacerse visibles en el escenario de la Champions League, recordando una de las etapas más importantes de la historia del club y el vínculo que sigue uniendo a la familia Paz con Tenerife.