El tinerfeño Nico Paz, hijo de una leyenda del CD Tenerife, que eligió jugar el Mundial con Argentina: “Es el país que más me representa”

El fútbol tinerfeño tuvo un representante de excepción en la selección argentina. Nico Paz, nació en Santa Cruz de Tenerife y ha sido una de las grandes revelaciones de los últimos años, quien ha conseguido hacerse un hueco en la Albiceleste tras una gran progresión que le ha llevado desde sus primeros pasos en la Isla hasta la élite internacional.
A sus 21 años, el centrocampista ha conseguido llamar definitivamente la atención de Lionel Scaloni gracias a sus actuaciones en Italia con el Como 1907. Su rendimiento le ha permitido consolidarse como una de las piezas más destacadas del conjunto dirigido por Cesc Fàbregas y compartir convocatoria con estrellas como Leo Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez.
Su presencia adquirió todavía más relevancia ante una final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El partido que enfrentó al país en el que nació y se formó futbolísticamente con la selección que decidió representar siguiendo, en parte, el legado familiar.
Nicolás Paz Martínez nació el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife. Es hijo de Pablo Paz, mítico exjugador del CD Tenerife e internacional con Argentina, y de Carla Martínez, de nacionalidad española.
Sus primeros contactos con el balón se produjeron precisamente en Tenerife. Pasó por el Atlético San Juan, en el barrio santacrucero de María Jiménez, y posteriormente continuó su formación en las categorías inferiores del CD Tenerife. Su talento no tardó en llamar la atención del Real Madrid, que incorporó al joven futbolista a su cantera.
En la entidad blanca fue quemando etapas hasta llegar al Castilla y posteriormente al primer equipo. Su progresión le permitió incluso estrenarse en la Champions League, competición en la que dejó una de las imágenes más importantes de sus primeros años como profesional al marcar ante el Nápoles en la victoria madridista por 4-2.
Sin embargo, la búsqueda de continuidad terminó llevándolo al fútbol italiano. El Como apostó por su talento y, bajo las órdenes de Cesc Fàbregas, Nico Paz dio un nuevo salto en su carrera. Su capacidad para conducir el balón, encontrar espacios y participar en la creación ofensiva lo convirtió rápidamente en uno de los nombres propios del equipo.
El futbolista tinerfeño puede desenvolverse en diferentes posiciones del centro del campo, aunque destaca especialmente cuando juega cerca del área rival. Su calidad técnica, visión de juego, golpeo desde media distancia y facilidad para romper líneas con el balón han marcado su evolución.
La decisión entre España y Argentina
Por su lugar de nacimiento y formación, Nico Paz tenía la posibilidad de defender a España en el Mundial. Sin embargo, el centrocampista optó por Argentina, una decisión profundamente vinculada a la figura de su padre.
Pablo Paz también vistió la camiseta albiceleste durante su etapa como futbolista. Participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, donde Argentina consiguió la medalla de plata, y formó parte de la selección que disputó el Mundial de Francia 1998.
Nico Paz ha explicado en diferentes ocasiones que se siente unido a ambos países, aunque finalmente encontró en Argentina la selección con la que más se identificaba futbolísticamente.
“Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina. Creo que es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol y por mi padre, que es un orgullo seguir sus pasos”, afirmó el jugador al explicar su elección.
También ha destacado el papel de Pablo Paz como referente durante su carrera, aunque asegurando que siempre ha contado con libertad para tomar sus propias decisiones.
“Es un consejero, ha vivido este mundo, sabe más que nadie. Pero me deja tranquilo, me deja decidir, que haga lo que sienta. No me incita a las decisiones, me deja libre”, señaló.
De las categorías inferiores al lado de Messi
Su vinculación con la selección argentina comenzó antes de alcanzar la élite. En mayo de 2022 recibió la llamada de Javier Mascherano para participar en el Torneo Esperanzas de Toulon y posteriormente fue entrando en los planes de las categorías inferiores de la Albiceleste.
Con la Sub 20 disputó ocho encuentros y anotó un gol, mientras que también sumó cuatro participaciones con la Sub 23. Durante ese periodo vivió momentos complicados, como la eliminación de Argentina en el Sudamericano Sub 20, donde una imagen suya llorando sobre el césped reflejó la dureza de la derrota.
Su evolución, sin embargo, continuó a una velocidad vertiginosa.
“Mi vida pasó de cero a 100. Estaba en juveniles y de un día para el otro me llegó el llamado de la Selección. Luego subí al Castilla, que es otro fútbol. En un año estaba en el primer equipo, debuté y hasta hice un gol. Todavía estoy asimilando lo que me está pasando”, llegó a reconocer en rueda de prensa a los medios.
El gran premio llegó el 15 de octubre de 2024, cuando debutó oficialmente con la selección absoluta de Argentina. Lo hizo en la victoria por 6-0 frente a Bolivia en las Eliminatorias sudamericanas y protagonizó un momento especialmente simbólico al asistir a Lionel Messi.
Antes de saltar al terreno de juego, Scaloni trató de quitarle presión con un mensaje directo: “Movete, disfrutá, olvidate de la posición, recibí la pelota y pasala bien”.
Para Nico Paz, compartir césped con Messi suponía algo difícil de imaginar apenas unos meses antes. Tras aquel partido, el propio capitán argentino destacó públicamente las cualidades del joven centrocampista y su capacidad para interpretar el juego.