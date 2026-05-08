La valoración cardiológica deportiva permite detectar de forma precoz posibles patologías y adaptar la actividad física a cada menor

El Hospital Quirónsalud Tenerife ha puesto en marcha una Unidad de Reconocimiento Cardiológico Deportivo Infantil, un servicio especializado orientado a evaluar la salud cardiovascular de niños y jóvenes que practican actividad física de forma regular, con el objetivo de garantizar una práctica deportiva segura y adaptada a cada caso.
La iniciativa está dirigida a menores de entre 6 y 18 años, especialmente a aquellos que se inician en el deporte organizado, practican en clubes o federaciones, han incrementado la intensidad de sus entrenamientos o presentan antecedentes familiares de cardiopatías o muerte súbita.
En este sentido, la doctora Katarzyna Polak, cardióloga pediátrica y responsable de la Unidad de Reconocimiento Cardiológico Deportivo Infantil, explica que “la mayoría de los niños están sanos y pueden hacer deporte sin problema, pero existen algunas enfermedades cardíacas, muchas veces congénitas o hereditarias, que pueden no dar síntomas y manifestarse con el ejercicio”. Por ello, añade, “el objetivo del chequeo cardiológico infantil no es alarmar, sino detectar de forma precoz aquellos casos en los que puede haber riesgo y asegurar que el niño puede practicar deporte con seguridad”.
El auge del deporte en edades tempranas, especialmente en disciplinas competitivas como fútbol, baloncesto, natación, atletismo o gimnasia, hace cada vez más necesaria una evaluación cardiológica en niños deportistas.
Evaluación adaptada a cada pequeño deportista
La valoración cardiológica deportiva que ofrece Hospital Quirónsalud Tenerife se basa en un estudio individualizado que incluye una historia clínica detallada, revisión de antecedentes personales y familiares, exploración física y la realización de un electrocardiograma.
Tal y como señala la doctora Polak, “el estudio empieza siempre por lo más importante: una buena historia clínica y una exploración física completa. A partir de ahí, se decide si es necesario ampliar con otras pruebas”. En función de cada caso y del tipo de deporte, la evaluación puede completarse con ecocardiografía, que permite analizar la estructura y función del corazón, o con una prueba de esfuerzo, especialmente indicada en presencia de síntomas durante la actividad física.
La necesidad y el alcance de estas pruebas dependen de factores como la intensidad del deporte, el tipo de ejercicio (dinámico o estático) y la carga de entrenamiento, siendo mayor la exigencia de control cuanto mayor es el esfuerzo cardiovascular.
Detección precoz y prevención
Uno de los principales objetivos de esta unidad es la prevención de eventos cardiovasculares durante la práctica deportiva, así como la detección de patologías cardíacas no diagnosticadas. Además, permite adaptar la actividad física a las características de cada paciente y aportar tranquilidad tanto a las familias como a entrenadores.
En cuanto a la periodicidad, se recomienda realizar una evaluación inicial antes de comenzar deporte competitivo y revisiones cada uno o dos años en deportistas activos, así como una reevaluación cuando se produzcan cambios en la intensidad o nivel de exigencia.
Asimismo, la especialista insiste en la importancia de prestar atención a posibles señales de alerta cardiovasculares. “Hay síntomas que no deben pasarse por alto, como mareos o desmayos durante el ejercicio, dolor en el pecho, sensación de latidos irregulares, fatiga excesiva o dificultad para respirar que no se corresponde con el esfuerzo realizado”, advierte. “También es fundamental tener en cuenta los antecedentes familiares de enfermedades cardíacas o muerte súbita”.
Desde el Hospital Quirónsalud Tenerife recuerdan que el deporte es clave en el desarrollo físico, emocional y social de los niños y adolescentes. Por ello, una valoración cardiológica adecuada no solo contribuye a prevenir riesgos, sino que permite fomentar una práctica deportiva segura, individualizada y acorde al nivel de exigencia de cada menor.
Quirónsalud en Canarias
Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 9 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de La Cruz, Santa Úrsula y Tejina.
Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.