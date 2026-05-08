El MV Hondius fondeará en el interior del puerto de Granadilla antes del desembarco: “Estará acotado”

El crucero MV Hondius fondeará en el interior del puerto de Granadilla (Tenerife) y los pasajeros desembarcarán en pequeñas embarcaciones Zodiac cuando tengan su avión “ya preparado”, según ha explicado este viernes la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del ministerio del Interior, Virginia Barcones, que ha apostillado: “Va a estar todo aislado y acotado”.
“El lugar exacto donde se va a producir el fondeo va a ser dentro del interior del puerto, en el lugar donde ha determinado tanto la autoridad portuaria como la capitanía marítima, que es el lugar más seguro para realizar esta operación y a partir de ahí comenzar con el desembarco”, ha señalado Barcones en una rueda de prensa.
Al respecto, ha recalcado que todas las zonas por las que van a transitar los pasajeros del crucero “van a estar aisladas”. “Les digo que, con toda seguridad, no hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil. Va a estar todo aislado y acotado. Sólo van a acercarse los intervinientes autorizados, que van a disponer de los más altos estándares de protección”, ha subrayado.
La evacuación del pasaje será en un solo movimiento
La evacuación de los pasajeros se producirá “en un solo movimiento” durante el fondeo del buque en el interior del dique del puerto de Granadilla a lo largo de la mañana del domingo, una operación precisa para aprovechar “la ventana de oportunidad” que supondrá el buen estado previsto de la mar y del viento, que empeorará a partir del lunes.
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha explicado a los periodistas que tras el fondeo del barco, se evacuará a los pasajeros y se les trasladará en falúas hasta unos autobuses “burbujas” que los llevarán hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto Tenerife Sur.
Cabello ha señalado que este protocolo ha sido diseñado por Sanidad Exterior y el objetivo es que no se produzca ningún contacto con la población.
El Hospital de La Candelaria deja ultimada la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel
El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, visitó este viernes la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, un dispositivo sanitario de referencia para el manejo de enfermedades infecciosas de alto riesgo y que está a disposición por si hubiera alguna complicación entre los pasajeros del MV Hondius.
La unidad dispone de circuitos específicos de activación, coordinación y respuesta ante posibles casos en investigación o confirmados y necesita alrededor de cincuenta profesionales sanitarios de carácter multidisciplinar para su funcionamiento.
Canarias es una de las siete comunidades autónomas de España que cuenta con una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) ubicada en el Hospital de La Candelaria, centro de referencia para el tratamiento de enfermedades infecciosas de alto riesgo (EIAR).
Una persona está aislada en Alicante tras compartir vuelo con uno de los fallecidos del MV Hondius
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de que una persona ha sido trasladada a un hospital de Alicante por tener síntomas compatibles con hantavirus tras compartir un vuelo con uno de los pasajeros del crucero MV Hondius, que falleció posteriormente.
“La persona ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, pero bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de España y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital”, ha señalado Padilla.