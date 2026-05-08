hantavirus

Aislada una persona en Alicante tras compartir vuelo con uno de los fallecidos del crucero MV Hondius

Hay una segunda persona que también estuvo en contacto con la fallecida fallecida, pero ya se encuentra en Sudáfrica
El plan para los españoles del 'MV Hondius' y la tensión por su llegada a Tenerife
El crucero MV Hondius. / EP
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El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado de que una persona ha sido trasladada a un hospital de Alicante por tener síntomas compatibles con hantavirus tras compartir un vuelo con uno de los pasajeros del crucero MV Hondius, concretamente con la mujer que falleció en Johanesburgo (Sudáfrica).

“La persona ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, pero bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata, nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de España y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital“, ha señalado Padilla.

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Asimismo, Padilla ha informado de que hay una segunda persona que también estuvo en contacto con dicha fallecida cuyo destino final era España, pero que “ya se encuentra en Sudáfrica”.

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