Confirmado por el TSJC: prisión sin fianza para el presunto asesino de una mujer en Santa Úrsula

La justicia ha actuado con celeridad tras el crimen que tuvo lugar en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula. La titular del Juzgado número dos de La Orotava ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido como presunto autor del asesinato de su expareja, una mujer de 57 años, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El acusado, que prestó declaración ante la magistrada durante la mañana de hoy, se enfrenta a cargos de extrema gravedad. Se le imputa un presunto delito de asesinato con varias agravantes: parentesco, razones de género y aprovechamiento de circunstancias de lugar y tiempo. Además, la justicia le acusa de asesinato en grado de tentativa por las heridas causadas a la madre de la fallecida, así como de un delito de amenazas.
Un crimen tras dos semanas de separación
Los hechos ocurrieron el pasado 6 de mayo en el domicilio de los padres de la víctima. Según el relato de la investigación, tras una fuerte discusión, el hombre apuñaló mortalmente a su expareja —de quien se había separado apenas dos semanas antes— y atacó también a su suegra, quien tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia debido a la gravedad de las lesiones.
Como medida cautelar adicional, la jueza ha dictado la prohibición estricta de comunicación del detenido con la madre y el hermano de la víctima durante toda la tramitación del procedimiento judicial.
El presunto agresor fue localizado y arrestado por las fuerzas de seguridad poco después de huir de la escena del crimen, tras un operativo que se activó de forma inmediata en la zona norte de la Isla. Con este auto judicial, el individuo permanecerá en prisión a la espera de juicio.