Rony, el perro de la Policía Nacional que encontró a dos desaparecidos en Canarias y ayudó en la DANA

Rony, un perro de la Policía Nacional de menos de cinco años, ha recibido una distinción por su participación en la búsqueda de dos personas desaparecidas en Tenerife y Gran Canaria, cuyos cuerpos logró localizar en intervenciones realizadas a principios de 2026. Este Springer Spaniel también formó parte de los dispositivos de emergencia desplegados durante la DANA de Valencia.
El animal, destinado en la Unidad Especial de Guías Caninos de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido reconocido con la Mención Honorífica por Hecho Relevante durante el acto central del Día de la Policía, celebrado el viernes, 9 de octubre, en San Bartolomé de Tirajana.
Detrás de sus intervenciones está Miguel, su guía y compañero desde que Rony tenía apenas tres meses y medio. El agente lleva aproximadamente 18 años trabajando con perros policía y conoce la importancia de estos animales en las operaciones de búsqueda.
“Detrás de cada búsqueda hay familias esperando noticias de sus seres queridos, y somos plenamente conscientes de la responsabilidad que tenemos”, explica Miguel en declaraciones a Europa Press.
Rony encontró a dos personas fallecidas en Tenerife y Gran Canaria
Las dos operaciones que han motivado su reconocimiento tuvieron lugar en enero y febrero de 2026, en terrenos de difícil acceso.
La primera se desarrolló en Benijo, dentro del Parque Rural de Anaga (Tenerife). Los equipos de emergencia buscaban a una persona desaparecida en una zona de barrancos y grandes desniveles.
Fue Rony quien consiguió localizar el cuerpo sin vida. Según su guía, una de las principales dificultades de aquella intervención fue acceder al lugar donde se encontraba la víctima.
La segunda operación tuvo lugar en febrero, cerca de la Sima de Jinámar, en Telde (Gran Canaria).
En esta ocasión, el perro participó en la búsqueda de un hombre de 76 años cuya desaparición había sido denunciada el 12 de febrero. Tras varios días de rastreo, el cuerpo fue localizado el 18 de febrero en las inmediaciones de la sima.
Las condiciones del terreno y la extensión de la superficie que debía inspeccionarse obligaron al animal a recorrer numerosos kilómetros durante horas.
Para Miguel, el reconocimiento cobra especial importancia por lo que significaron ambos hallazgos para los familiares de las víctimas.
“Poder localizarla y ayudar a que su familia tenga una respuesta, es algo que da sentido” al trabajo policial, señala el agente.
Su participación en la DANA de Valencia
Antes de estas dos intervenciones, Rony también había trabajado en las labores de búsqueda de víctimas de la DANA que afectó a Valencia en octubre de 2024.
El perro y su guía permanecieron seis días en distintas zonas afectadas por las inundaciones, rastreando espacios cubiertos de barro, escombros y materiales arrastrados por el agua.
Su labor se centró en la detección de restos humanos, una de las dos especialidades para las que está adiestrado, junto con la localización de sustancias estupefacientes.
Miguel recuerda que se encontraron con escenarios muy alterados, donde la acumulación de residuos dificultaba las búsquedas.
Tres perros condecorados en 18 años de trabajo
Rony no es el primer compañero canino de Miguel que recibe un reconocimiento policial.
Anteriormente, el agente trabajó con Uca y Thais, dos perros también distinguidos por sus intervenciones.
Uca fue especialmente relevante en el desarrollo de esta especialidad policial. Según explica Miguel, fue la primera perra de la Policía Nacional preparada tanto para detectar explosivos como para buscar restos humanos, además de convertirse en la primera especializada en esta última disciplina en recibir una condecoración en España.
El agente también participó en 2012 en el impulso de la especialidad de búsqueda de restos humanos dentro del cuerpo policial.
La distinción a Rony se entregó durante la celebración del Día de la Policía Nacional en Gran Canaria, que también reconoció la trayectoria de 50 agentes, 13 personas ajenas al Cuerpo y 15 colaboraciones con la institución.
El acto estuvo presidido por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez.