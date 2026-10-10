¿Lloverá en Canarias durante el puente de la Hispanidad? Esto dice la Aemet

El puente de la Hispanidad estará marcado por la inestabilidad meteorológica en Canarias, aunque las lluvias tenderán a perder intensidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones generalmente débiles durante la primera mitad del domingo, especialmente en las islas orientales y el norte de las montañosas. De cara al lunes festivo, se espera un tiempo más tranquilo, sin descartar algunos chubascos aislados.
La previsión apunta a una jornada dominical con intervalos nubosos, temperaturas sin grandes variaciones y viento del norte o nordeste, que soplará entre flojo y moderado en buena parte del Archipiélago. Durante la tarde, la nubosidad tenderá a disminuir en numerosas zonas.
Las máximas alcanzarán los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, Arrecife y Puerto del Rosario, mientras que Valverde registrará los valores más bajos entre las capitales insulares, con una mínima de 18 grados.
El estado del mar también estará condicionado por el viento, que podrá alcanzar fuerza 5 o 6 en determinados tramos costeros. Se espera marejadilla o marejada, con áreas de fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de entre uno y dos metros.
Dónde lloverá este domingo en Canarias
Las precipitaciones serán más probables durante la madrugada y la mañana del domingo 11 de octubre, aunque su distribución variará dependiendo de cada Isla.
Tenerife
En el norte predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las medianías del nordeste durante la primera mitad del día. En el resto de la Isla habrá cielos poco nubosos, aunque podrán formarse nubes de evolución durante las horas centrales y la tarde en las vertientes sur y oeste, donde no se descarta algún chubasco ocasional.
Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, con viento del nordeste entre flojo y moderado.
Gran Canaria
El norte registrará cielos nubosos y precipitaciones débiles durante las primeras horas, sin descartarse nuevas lluvias por la noche. En el sur y el interior predominarán los cielos poco nubosos, aunque aumentará la nubosidad durante las horas centrales, con baja probabilidad de algún chubasco ocasional.
En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros se situarán entre 22 y 26 grados.
Lanzarote y Fuerteventura
En las dos Islas más orientales se esperan intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles durante la madrugada. En Lanzarote, la nubosidad será más abundante a primeras y últimas horas. Fuerteventura tenderá a cielos poco nubosos durante la tarde.
Las temperaturas alcanzarán los 27 grados tanto en Arrecife como en Puerto del Rosario, con mínimas de 21 grados.
La Palma
El norte y este de la Isla presentarán cielos nubosos, con lluvias generalmente débiles, más probables durante la primera mitad del día. En otras zonas aumentará la nubosidad por la tarde, sin descartarse precipitaciones ocasionales.
Santa Cruz de La Palma registrará temperaturas de entre 19 y 23 grados, mientras que el viento soplará moderado del nordeste.
La Gomera
La vertiente norte tendrá cielos nubosos y precipitaciones débiles y ocasionales durante la mañana, con apertura de algunos claros por la tarde. En el resto de la Isla se esperan cielos poco nubosos, con intervalos durante la segunda mitad de la jornada.
Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 26 grados en San Sebastián de La Gomera.
El Hierro
La Aemet prevé intervalos nubosos en general, sin descartar lluvias débiles durante la primera mitad del día, principalmente en el norte y el interior. Durante la tarde se abrirán claros y las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos.
En Valverde se esperan 18 grados de mínima y 21 de máxima.
Qué tiempo hará el lunes 12 de octubre, festivo de la Hispanidad
De cara al lunes 12 de octubre, festivo nacional, la previsión general apunta a una situación meteorológica más tranquila en Canarias, aunque todavía podrían registrarse precipitaciones aisladas.
La nubosidad seguirá presente en distintos puntos del Archipiélago, por lo que no se espera una jornada completamente despejada en todas las Islas.
En cualquier caso, será necesario consultar la actualización de la Aemet para conocer con mayor precisión las zonas donde podrían producirse chubascos durante el último día del puente.
Viento y oleaje durante el puente de la Hispanidad
La situación marítima del domingo estará marcada por vientos de fuerza 3 o 4, que podrán intensificarse hasta fuerza 5 e incluso 6 en determinadas zonas costeras de La Palma, El Hierro, La Gomera y Gran Canaria.
Se espera marejadilla o marejada, con episodios de fuerte marejada en algunos puntos y mar de fondo del norte con olas de entre uno y dos metros.
La previsión para el domingo apunta, por tanto, a la continuidad de las precipitaciones, aunque de carácter débil y disperso, con una tendencia a la apertura de claros durante la segunda mitad de la jornada.