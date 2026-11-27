Todavía hay quienes disfrutan de sus últimos días de playa cuando los supermercados empiezan a llenar sus estanterías de turrones, polvorones y mazapanes. Una imagen que habría resultado poco habitual hace cuatro décadas, pero que hoy forma parte del calendario comercial español. ¿Cuándo y por qué empezamos a comprar turrones varios meses antes de Navidad?
El fenómeno responde a una estrategia que la industria alimentaria y las grandes cadenas de distribución llevan décadas desarrollando: prolongar la campaña navideña, estimular las ventas durante el otoño y reducir la dependencia de unas pocas semanas de consumo.
Los resultados muestran que existe demanda. Solo en septiembre de 2024, cuando todavía faltaban tres meses para Navidad, los supermercados españoles vendieron más de tres millones de euros en turrones y polvorones, según los datos de la consultora Circana difundidos por EFE.
Sin embargo, para entender cómo se ha llegado hasta aquí hay que retroceder varias décadas, a una época en la que abrir una tableta de turrón estaba mucho más vinculado a las celebraciones familiares de diciembre.
De los años 80 a la actualidad: cómo los supermercados adelantaron la Navidad
Los años 80: cuando el turrón esperaba a diciembre
Durante los años 80, el consumo de turrones y mazapanes mantenía una estrecha relación con las fiestas navideñas. Aunque estos productos podían encontrarse fuera de temporada, su compra estaba ligada principalmente a las reuniones familiares y las celebraciones de final de año.
La publicidad también reforzaba esa asociación. Los anuncios televisivos de las grandes marcas vinculaban el turrón al regreso a casa, los encuentros familiares y las comidas de Navidad.
Aquella concentración de las ventas suponía un problema para los fabricantes: buena parte del negocio dependía del comportamiento de los consumidores durante un periodo muy reducido.
Los años 90: la industria empieza a cuestionar su dependencia de la Navidad
En 1991, la Asociación Española de Fabricantes de Turrones y Mazapanes reconocía, en declaraciones recogidas por Servimedia, que uno de los grandes problemas del sector era precisamente la concentración de las ventas durante las fiestas.
Una caída del poder adquisitivo de las familias o un cambio en sus hábitos de celebración podía comprometer los resultados de prácticamente todo el ejercicio.
Un estudio publicado en 1992 por la revista especializada Distribución y Consumo, con datos del año anterior, permite conocer cómo compraban entonces los españoles. Las adquisiciones de turrones aumentaban desde principios de diciembre y alcanzaban su máximo durante la tercera semana del mes.
Todavía en 1995, la patronal del sector preveía unas ventas de 24.100 toneladas de estos dulces, cuya mayor parte esperaba comercializar durante la Navidad.
Los años 2000: la Navidad empieza a conquistar noviembre y octubre
A mediados de la primera década del siglo XXI, el adelanto de las campañas comerciales ya era objeto de debate. El 15 de noviembre de 2005, 20 Minutos publicaba un artículo en el que advertía de que la campaña navideña se había adelantado una semana respecto al ejercicio anterior. El periódico relacionaba esta decisión con una estrategia del comercio europeo para combatir la debilidad de las ventas durante noviembre.
Un año después, el 20 de noviembre de 2006, Cinco Días informaba de que los turrones y polvorones comenzaban a ocupar espacio en los supermercados cuando todavía faltaban 35 días para Navidad.
El fenómeno incluso había alcanzado octubre. Una información publicada por Diario de León el 19 de noviembre de 2006 ya describía la presencia de dulces navideños en los supermercados desde finales del mes anterior. La industria, entretanto, buscaba extender el consumo mediante nuevas variedades y productos, especialmente los elaborados con chocolate.
Los años 2010: comprar turrón en octubre deja de ser una excepción
El cambio en los hábitos de consumo comenzó a reflejarse también en las estadísticas. En 2015, el 43% de las ventas de turrones se realizó fuera del mes de diciembre, según los datos recogidos posteriormente por la publicación especializada Aral.
En octubre de 2019, Rubén Moreno, secretario general de Produlce, la Asociación Española del Dulce, explicaba a El HuffPost que los fabricantes llevaban años trabajando para desestacionalizar el consumo del turrón.
El propósito era conseguir que los españoles incorporasen estos productos a sus compras habituales durante el otoño. Algunas cadenas, como Carrefour y Alcampo, reconocían entonces que mantenían determinadas variedades de turrón a la venta durante todo el año, especialmente en sus establecimientos de mayor tamaño.
Los años 2020: del bañador al turrón
En la década actual, la campaña navideña ha terminado por alcanzar septiembre, coincidiendo con el regreso de las vacaciones de verano y la vuelta al colegio.
Los datos de Circana correspondientes a septiembre de 2024 reflejaban un incremento interanual del 5,4% en las ventas de turrones y del 16,1% en las de mantecados.
En 2026, el sector continúa apostando por esta estrategia. Según los datos de la misma consultora difundidos por EFE en octubre, el mercado de dulces navideños en la distribución moderna alcanzaba, a cierre de septiembre, un valor de 506,5 millones de euros, un 6,2% más respecto al periodo comparable de 2025.
Esta última cifra corresponde al valor del mercado en el periodo analizado por Circana, no exclusivamente a las ventas realizadas durante septiembre.
Por qué los supermercados quieren vender turrones antes de Navidad
Alargar la campaña comercial es uno de los principales objetivos de la distribución. Cuantas más semanas permanezca un producto en las estanterías, mayores serán sus posibilidades de venta.
Además, el turrón presenta una particularidad frente a otros artículos navideños: puede consumirse y volver a comprarse varias veces antes de que lleguen las fiestas.
Una familia que adquiere una tableta en octubre puede consumirla antes de diciembre y comprar otra cuando se acerquen las celebraciones. El adelanto de la campaña abre así la posibilidad de generar nuevas compras, además de anticipar las que tradicionalmente se realizaban en Navidad.
A ello se suma la competencia entre establecimientos. La presencia de productos navideños permite a las cadenas introducir novedades, promociones y variedades con las que diferenciarse de sus competidores.
Hasta 300 productos adicionales en los supermercados
El adelanto de la Navidad también responde a cuestiones logísticas.
La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) explicó en octubre de 2026 que la campaña navideña puede obligar a los establecimientos a incorporar hasta 300 referencias adicionales a su oferta habitual.
Introducir estos productos de forma escalonada facilita la planificación del transporte, la gestión de los almacenes, la distribución de los espacios comerciales y la reposición de mercancías.
Concentrar toda esa actividad en unas pocas semanas de diciembre supondría una mayor presión sobre las tiendas y sus proveedores.
De Halloween al Black Friday y la Navidad
Otro de los cambios que ha experimentado el comercio español durante las últimas décadas es la incorporación de nuevas celebraciones y acontecimientos comerciales.
Halloween y el Black Friday se han consolidado como fechas destacadas para el sector, hasta configurar un calendario en el que las campañas de otoño y Navidad prácticamente se encadenan.
En los supermercados pueden convivir durante octubre los disfraces, las calabazas y las golosinas de Halloween con los primeros surtidos de turrones y polvorones.
Sin embargo, sería incorrecto atribuir únicamente a estas celebraciones el adelanto de la Navidad. Las referencias de hemeroteca demuestran que los comercios españoles ya estaban prolongando sus campañas navideñas antes de que el Black Friday adquiriese su popularidad actual en España.
El turrón quiere dejar de ser un dulce exclusivamente navideño
La industria también ha intentado transformar el propio producto para ampliar su público y sus ocasiones de consumo.
A las variedades tradicionales, como el turrón de Jijona y el de Alicante, se han ido incorporando propuestas elaboradas con chocolate, galletas, frutos secos y otros ingredientes.
Estas novedades permiten competir con productos de confitería que los consumidores compran durante todo el año.
El objetivo de los fabricantes no es únicamente adelantar las compras de Navidad, sino conseguir que parte del consumo se produzca con independencia de las fiestas.
Para las familias, comprar con antelación también puede servir para repartir el gasto navideño entre varios meses. La larga conservación de muchos de estos dulces facilita esta práctica, aunque adelantar la compra no garantiza necesariamente un precio más bajo.
¿Seguirá adelantándose la Navidad?
Los datos disponibles muestran que los consumidores responden a la presencia anticipada de los productos navideños, aunque eso no significa que diciembre haya dejado de ser el momento central de la campaña.
En noviembre de 2026, Produlce avanzó una previsión de crecimiento cercana al 5% para el sector de los turrones, mazapanes y otras especialidades durante la campaña navideña, con la expectativa de superar los 400 millones de euros de facturación.
La evolución de las últimas décadas demuestra que el adelanto de los turrones no es una moda reciente ni una decisión aislada de los supermercados. Es el resultado de una transformación comercial que lleva años desarrollándose y que busca reducir la dependencia de diciembre.
No existe una fecha concreta que permita señalar cuándo comenzó este proceso en España. Sin embargo, la documentación disponible demuestra que, mientras a principios de los años 90 las compras se intensificaban fundamentalmente en diciembre, en 2006 ya había turrones en los supermercados en octubre y, en 2024, las ventas de dulces navideños en septiembre superaban los tres millones de euros.