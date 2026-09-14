Encuentra un dispositivo de rastreo en su coche y la Guardia Civil investiga a su expareja en Tenerife

La Guardia Civil investiga a un hombre de Santa Cruz de Tenerife como presunto autor de un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género después de que su expareja encontrara un dispositivo de rastreo en su vehículo.
Según ha informado el instituto armado, la víctima tuvo conocimiento de la presencia del aparato al recibir en su teléfono móvil una notificación que advertía de un dispositivo de rastreo activo próximo a su ubicación.
La mujer, que se encontraba dentro del vehículo, revisó el interior y el exterior hasta localizar el dispositivo.
La denuncia se presentó en Güímar
Tras el hallazgo, la víctima presentó una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Güímar.
Ante la gravedad de los hechos, el Equipo de Violencia sobre la Mujer de la Compañía de Santa Cruz de Tenerife asumió la investigación.
Los agentes recabaron pruebas mediante distintas gestiones operativas que permitieron determinar la identidad del supuesto autor de los hechos.
Según la Guardia Civil, el investigado había mantenido una relación sentimental previa con la víctima.
El juzgado decreta una orden de alejamiento
Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife.
El órgano judicial decretó una orden de alejamiento de la víctima.
La Guardia Civil destaca el trabajo de sus equipos especializados en violencia de género para reforzar la protección y atención a las víctimas.