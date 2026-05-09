El IES Garachico Alcalde Lorenzo, primer premio del Laboratorio de Proyectos

El alumnado del grado superior en Integración Social del IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta se alzó ayer con el primer premio del Laboratorio de Proyectos 2026, gracias a la iniciativa Isla Baja Joven. Estamos trabajando en ello… vuelvan luego. La propuesta permitirá elaborar un diagnóstico sobre las necesidades e inquietudes de la población joven de Garachico, Buenavista y Los Silos, y obtener información clave para impulsar políticas juveniles en la comarca.
El segundo puesto recayó en el equipo de 4º de la ESO del IES Luis Diego Cuscoy, con el proyecto Comic Lab. Esta iniciativa propone impartir talleres sobre cómic y utilizar este recurso gráfico para acercar a las personas jóvenes los programas y las actividades juveniles que impulsa el Cabildo.
Más de 62 estudiantes de distintos centros de la isla han participado en esta edición, organizada por el área de Juventud y Formación, a través del Centro de Información Juvenil, con el objetivo de fomentar la participación juvenil, la innovación social y el desarrollo de soluciones a retos que afectan a la juventud.
El consejero, Serafín Mesa, destacó que “el Laboratorio de Proyectos CIJ vuelve a demostrar la capacidad de la juventud para implicarse en la transformación social de su entorno”.