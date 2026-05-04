Confirmado por el Gobierno: en 9 meses tendremos nuevas carreras universitarias en Canarias

El mapa de las carreras universitarias en Canarias se prepara para una transformación sin precedentes. El Gobierno de Canarias ha dado luz verde este lunes a un nuevo decreto que regula la implantación de las enseñanzas oficiales en las Islas, con un cambio que promete dinamizar el sector: el tiempo de espera para aprobar una titulación se desploma de los dos años actuales a tan solo nueve meses.
Esta medida, anunciada por la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, supone la sustitución de la normativa vigente desde 2008. Según ha explicado Machín tras el Consejo de Gobierno, el objetivo es claro: “Ordenar cómo se implantan las titulaciones es también ordenar el futuro de Canarias”.
El nuevo decreto para las carreras universitarias en Canarias
La actualización normativa no solo busca rapidez, sino una conexión directa entre los pupitres y el mercado laboral. El texto actualiza el marco autonómico para alinearlo con la legislación estatal, contando con el consenso de las universidades públicas y privadas del archipiélago.
Con este cambio, se simplifican los procedimientos de creación, modificación y extinción de títulos. “Buscamos agilizar trámites y eliminar pasos innecesarios que solo generaban burocracia”, subrayó la consejera. A partir de ahora, el proceso de implantación se iniciará una vez que el plan de estudios sea verificado por el Consejo de Universidades, previo informe de la ACCUEE (Agencia Canaria de Calidad Universitaria).
Menos burocracia para una oferta más competitiva
Uno de los puntos clave para que las carreras universitarias en Canarias ganen competitividad es la capacidad de respuesta. Con el plazo de nueve meses, los centros podrán adaptar su oferta a las demandas sociales y económicas de forma casi inmediata.
El decreto también introduce mecanismos de seguimiento y sostenibilidad. Aquellas carreras que no cumplan con ciertos criterios de viabilidad tras su puesta en marcha deberán someterse a un análisis profundo para garantizar su continuidad o plantear reformas. Esto refuerza la protección de los intereses de los estudiantes, evitando que cursen estudios sin futuro claro en el sistema educativo.
Idiomas y empleo: las nuevas prioridades
Más allá de los plazos, la normativa pone el foco en la internacionalización. Las universidades canarias impulsarán estrategias lingüísticas para que los alumnos mejoren sus competencias en segundas lenguas sin que ello suponga un coste extra. Esto incluirá:
- Impartición de módulos en otros idiomas.
- Programas de movilidad reforzados.
- Dobles titulaciones internacionales.
Asimismo, se fortalecerá la inserción laboral. El nuevo marco legal facilita que las titulaciones incorporen formación orientada directamente al empleo y prácticas académicas externas, asegurando que el paso por la universidad sea un puente eficaz hacia el mundo profesional canario.
“Damos estabilidad al sistema y mejoramos su capacidad para anticiparse a lo que las Islas necesitan”, concluyó Machín, destacando que esta reforma responde a una petición histórica de la comunidad académica.