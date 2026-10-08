La Aemet anuncia un jueves de lluvias en Canarias: las zonas más afectadas

La Aemet prevé un jueves marcado por las nubes y las lluvias en Canarias, con precipitaciones más probables en el norte de las Islas de mayor relieve y posibilidad de chubascos durante la segunda mitad del día en zonas de interior y medianías del sur.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala además un descenso de las temperaturas en medianías y cumbres, mientras que en las costas los valores experimentarán pocos cambios. Las máximas podrán alcanzar los 27 grados en Tenerife.
Lluvias en Canarias durante la segunda mitad del día
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife predominarán los cielos nubosos, salvo en las vertientes orientales, donde habrá intervalos de nubes. La Aemet no descarta lluvias débiles, localmente moderadas, principalmente en el norte. Las precipitaciones serán más probables durante la segunda mitad del jueves.
A partir de esas horas también podrán producirse chubascos ocasionales en zonas de interior y en vertientes sur, especialmente en medianías. Las temperaturas bajarán de forma ligera o moderada en medianías y cumbres y permanecerán prácticamente sin cambios en las costas. Los valores previstos se moverán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 17 de mínima en El Hierro.
El viento soplará flojo a moderado del nordeste, con algo más de intensidad durante la tarde en las vertientes sureste y los extremos noroeste. En las costas occidentales predominarán las brisas. En las cumbres centrales de Tenerife, el viento será moderado del oeste y girará posteriormente a noroeste.
Gran Canaria: lluvias en el norte y posibles chubascos en el sur
En Gran Canaria, la previsión apunta a un predominio de los cielos nubosos en el norte, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales. En el sur habrá inicialmente intervalos nubosos, aunque el cielo tenderá a cubrirse a partir del mediodía. En ese momento aumentará la posibilidad de algún chubasco ocasional, principalmente en zonas de interior y de la vertiente sur.
En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas estarán entre los 22 grados de mínima y los 26 de máxima. El viento será moderado del nordeste y girará a norte durante la tarde, mientras que en las costas del sur se esperan brisas.
Qué tiempo hará en Lanzarote y Fuerteventura
En Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos durante este jueves. La Aemet contempla además la posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente durante las horas centrales del día y en zonas del interior de ambas Islas.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o bajarán ligeramente, aunque las máximas podrán experimentar pequeños ascensos en las zonas del nordeste. La previsión deja así una jornada con tiempo inestable en distintos puntos de Canarias, aunque las precipitaciones previstas tendrán carácter irregular y serán más probables en determinadas vertientes y durante la segunda mitad del día.