La Universidad Europea, número 1 en Internacionalidad en España según el ranking de Times Higher Education

La Universidad Europea refuerza su posición entre las instituciones de educación superior más destacadas a nivel internacional tras los resultados obtenidos en la última edición del Times Higher Education World University Ranking (THE WUR), uno de los rankings universitarios de referencia a escala mundial.
Entre los principales hitos de esta edición destaca el liderazgo de la Universidad Europea en el indicador de internacionalización, donde obtiene la puntuación más alta entre las 54 universidades españolas incluidas en el ranking. Este resultado reconoce una estrategia basada en la diversidad cultural, la movilidad internacional, las alianzas académicas globales y una formación orientada a preparar a los estudiantes para desenvolverse con éxito en entornos cada vez más interconectados.
La Universidad Europea también refuerza su posición en el ámbito investigador. La Institución se sitúa como la segunda universidad privada española con mejor desempeño en investigación y alcanza la novena posición nacional en el indicador Research Quality, que evalúa la calidad e influencia de la producción científica. Un resultado que la consolida entre las universidades españolas más destacadas por el impacto y la excelencia de su actividad investigadora.
Estos reconocimientos reflejan la fortaleza de un modelo académico que integra investigación de impacto, innovación educativa, proyección internacional y una estrecha conexión con el entorno profesional. Como resultado, la Universidad Europea registra una tasa de empleabilidad del 91,1 %, con más del 81 % de sus egresados trabajando en áreas relacionadas con su formación.
Los resultados obtenidos en Times Higher Education se suman a otros reconocimientos internacionales que avalan la calidad y el prestigio de la Universidad Europea. Entre ellos destaca su presencia en el QS World University Rankings, uno de los rankings globales más influyentes del mundo universitario, así como el Ranking Académico de Shanghái, que sitúa a la Facultad de Medicina, Salud y Deportes de la Universidad Europea de Madrid entre las 30 mejores instituciones del mundo en Ciencias del Deporte.
Para Olga Castelao, directora de Calidad de la Universidad Europea, estos resultados “reafirman el compromiso de la Institución con la calidad y la mejora continua como ejes de nuestra proyección académica global y sostenible”.