Correos Canarias responde a las dudas de Feijóo sobre el voto por correo: “Nos duele que se cuestione nuestra profesionalidad”

El gerente de Operaciones de Correos en Canarias, Pablo Iván Rodríguez, ha defendido este jueves la profesionalidad de los trabajadores de la empresa pública después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, haya puesto en duda la confianza en los directivos de Correos en relación con el voto por correo para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.
En una intervención en Televisión Canaria, Rodríguez ha reconocido el malestar que generan estas declaraciones entre los empleados de la compañía, aunque ha insistido en que su responsabilidad es garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral.
“A nadie le gusta que se cuestione la profesionalidad de los trabajadores, sobre todo cuando hemos demostrado que así ha sido durante todos estos años de democracia. Nos duele, no es agradable”, ha manifestado.
Estas palabras llegan después de que Feijóo, quien presidió Correos entre 2000 y 2003, expresara públicamente sus dudas sobre la dirección de la entidad. “He sido presidente de Correos, confío en los carteros, no en los directivos”, afirmó el líder del PP durante un acto celebrado este miércoles en Ceuta.
Ante esta polémica, el responsable de Correos en Canarias ha subrayado que los trabajadores deben mantenerse al margen de las confrontaciones políticas y concentrarse en el cumplimiento de sus obligaciones.
“Sabemos que nos tenemos que mantener al margen de este tipo de políticas y centrarnos en que se cumpla este proceso electoral”, ha señalado.
Correos Canarias defiende la seguridad del voto
Rodríguez ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos que tienen previsto ejercer su derecho al voto por correo, insistiendo en que existen mecanismos de seguridad y seguimiento para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.
“La seguridad es lo que prima en este proceso electoral, se toman todas las medidas para que así sea”, ha explicado.
En este sentido, ha detallado que cada envío de voto por correo cuenta con un código de barras que permite realizar un seguimiento de su trazabilidad, de manera que se puede conocer dónde se encuentra durante su recorrido.
“El voto por correo va acompañado de un código de barras donde se puede hacer un seguimiento de su trazabilidad y ver dónde se encuentra”, ha precisado.
El gerente ha defendido que las medidas de seguridad forman parte de un procedimiento “totalmente profesional y riguroso”, en el que los empleados de Correos centrarán sus esfuerzos durante las próximas semanas.
Casi 6.000 solicitudes de voto por correo en Canarias
En medio de esta controversia, Rodríguez también ha aportado los primeros datos sobre la participación mediante esta modalidad en el Archipiélago.
Según ha informado, casi 6.000 personas ya han solicitado votar por correo en Canarias desde el pasado martes, 6 de octubre, fecha en la que comenzó el plazo de presentación de solicitudes para las elecciones generales del 29 de noviembre.
Los ciudadanos podrán solicitar esta modalidad de voto hasta el 19 de noviembre, tanto presencialmente en las oficinas de Correos como por vía telemática, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
Por último, el gerente de Operaciones de Correos en Canarias ha restado importancia a las repercusiones que las declaraciones políticas puedan tener sobre el trabajo diario de la compañía.
Rodríguez ha asegurado que la polémica “no nos afecta” en el desempeño de sus funciones y ha expresado su deseo de que el proceso electoral transcurra con normalidad.
“Esperamos que todo se desarrolle con completa tranquilidad y fiabilidad como otros años”, ha concluido.
De esta forma, Correos Canarias insiste en su compromiso con la seguridad del voto postal ante las dudas expresadas desde distintos sectores políticos sobre el funcionamiento de este sistema de participación electoral.