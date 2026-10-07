Juan Avello, presidente del TSJC, sobre el voto por correo: “Es peligroso hacer dudar del sistema”

Juan Avello Formoso, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ha recalcado que el sistema electoral español es “fiable y transparente”. Todo llega tras las últimas declaraciones de algunos líderes políticos que han sembrado la duda alrededor del voto por correo en las próximas elecciones.
“España es una democracia consolidada con un sistema electoral fiable y transparente. Está la Junta Electoral Central, está la Junta Electoral Provincial y la Junta Electoral de Zona. Es peligroso hacer dudar, o poder dudar, del sistema porque debilita las instituciones”, indicó Avello en el programa Buenos días, Canarias, de Televisión Canaria.
Todo esto llega después de que Isabel Díaz Ayuso, del PP, y Santiago Abascal, de Vox, alimentaran el presunto fraude del voto por correo. En el caso de la alcaldesa de Madrid, Ayuso pidió a la gente que “no se confíe” mientras que el ultraderechista dijo que “son malas noticias si consigue manipular este proceso electoral”.
Juan Avello recalcó que “cada cuatro años podemos votar los ciudadanos” por lo que “hacer dudar de la limpieza del procedimiento me parece que, además de que no se ajusta a la realidad, de los controles y las garantías que existen, es peligroso”. “Los ciudadanos no tienen motivo para poder dudar. El que quiera votar presencial que vote presencial; el que quiera votar por correo, porque sus obligaciones no se lo permiten, puede hacerlo con total seguridad”, enfatizó.
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