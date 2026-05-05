El IES Profesor Martín Miranda, ubicado en San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), ha vuelto a demostrar que el talento joven en las islas no tiene límites. Dos proyectos desarrollados por sus alumnos de 3º y 4º de la ESO han sido seleccionados como semifinalistas del VIII Certamen Tecnológico Efigy, una prestigiosa iniciativa promovida por la Fundación Naturgy. Este hito sitúa al centro tinerfeño como el único de toda Canarias en alcanzar esta fase, compitiendo contra más de 100 propuestas de 35 centros educativos de toda España.
Este éxito no es casualidad. Por segundo año consecutivo, el centro lagunero logra colocar dos propuestas en la semifinal, reafirmando su liderazgo en la educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en el archipiélago.
Innovación del IES Profesor Martín Miranda contra los incendios y la contaminación
Los proyectos presentados por los estudiantes del IES Profesor Martín Miranda abordan dos de las problemáticas ambientales más críticas para las Islas Canarias y el entorno marino global:
- Detección temprana de incendios forestales: Ante la grave incidencia de fuegos en los montes canarios, los alumnos han diseñado un sistema autónomo que utiliza sensores ambientales y energías renovables. El objetivo es identificar el foco del incendio en sus primeros minutos para evitar catástrofes mayores.
- Monitorización de microplásticos: La segunda propuesta consiste en una plataforma de bajo coste para vigilar la calidad hídrica en zonas costeras. Mediante sensores integrados, busca fomentar la ciencia ciudadana y proteger la biodiversidad marina de las islas.
Estos proyectos han sido elegidos entre 102 candidaturas nacionales, donde han participado más de 3.000 estudiantes. El jurado ha valorado especialmente la aplicabilidad real de las soluciones y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Una final histórica fuera de Madrid
La edición de este año del Certamen Efigy tendrá un cariz especial. Por primera vez, la gran final se trasladará a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia el próximo 26 de mayo. Este cambio de sede forma parte del programa “Sumando Energías por Valencia”, con el que la Fundación Naturgy apoya la recuperación de las zonas afectadas por la DANA de 2024.
María Eugenia Coronado, directora general de la Fundación Naturgy, destacó la importancia de estas vocaciones: “Este certamen permite a los estudiantes enfrentarse a retos reales de la transición energética y acompañarlos hacia profesiones con impacto positivo en la sociedad”.
Cómo apoyar al IES Profesor Martín Miranda: Votación popular
Además de la valoración técnica de expertos del Ministerio para la Transición Ecológica, el CSIC y la FECYT, el público tiene un papel fundamental. Del 7 al 15 de mayo, los vídeos de los proyectos estarán disponibles en el canal de YouTube de Naturgy. El proyecto que logre más visualizaciones y apoyos pasará directamente a la gran final, donde se decidirán los ganadores en las categorías de “Más realizable”, “Mejor comunicado” e “Innovador”.
El IES Profesor Martín Miranda ya ha hecho historia al ser el estandarte de Canarias en esta cita tecnológica. Ahora, el talento de La Laguna busca el reconocimiento definitivo en una gala que será conducida por el exjugador de baloncesto Sergi Grimau y que promete ser el epicentro de la innovación escolar en España.