Estos son los 51 colegios e institutos del sur de Tenerife que tendrán, por fin, luces y sombras

Los niños y adolescentes del sur de Tenerife dejarán de perseguir sombras en sus colegios e institutos y dispondrán, por fin, de espacios en los patios donde protegerse del sol. Medio centenar de centros educativos de la comarca contarán con pérgolas, cubiertas ligeras y velas tensadas, según contempla el convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y el Cabildo, presentado ayer y valorado en 2,2 millones de euros, que mejorarán las condiciones de confort térmico de 16.500 estudiantes, además de profesores y personal de las comunidades educativas.
INVERSIÓN EN SALUD
Docentes, madres y padres de alumnos llevan años reclamando zonas de sombra en los centros de formación del Sur -argumentan, con razón, que las altas temperaturas repercuten en la salud de los alumnos y en su rendimiento escolar-, una comarca en la que rara vez el cielo se nubla y en la que las temperaturas superan los valores medios del resto de la Isla durante todo el año.
Algunos arquitectos consultados por este periódico ven en la creación de espacios de sombra en colegios una “inversión en salud” y piden a los ayuntamientos que extiendan esta política a parques infantiles, plazas y paseos.
“No podemos ser ajenos al cambio climático que estamos viviendo y, con esa imagen en mente, estamos trabajando para adaptar la mayor cantidad de centros a esa realidad”, señaló ayer el consejero de Educación, Poli Suárez, mientras que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, se refirió al convenio como “una muestra clara del papel activo y responsable que hemos asumido para mejorar las condiciones medioambientales en los centros escolares”.
Aunque en la información facilitada por el Gobierno de Canarias no se establecen los plazos de ejecución, las actuaciones se llevarán a cabo en todos los municipios del Sur.
LISTADO DE CENTROS
En Adeje, se actuará en los centros de educación infantil y primaria (CEIP) Adeje, Barranco de las Torres, Los Olivos, Fañabé, Tijoco Bajo; en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) y en el Centro de Educación Especial (CEE). En Arona, las intervenciones se realizarán en los colegios Buzanada, Cabo Blanco, Chayofa, El Fraile, Luis Álvarez Cruz, Pérez Valero, Los Cristianos y Virgen de Fátima, así como en los institutos de Las Galletas, Luis Diego Cuscoy y el Centro de Educación Obligatoria (CEO).
Los colegios Adoración Rodríguez Alonso, Chigora, La Cumbrita y Teobaldo Power son los elegidos en Guía de Isora, mientras que en Granadilla, los beneficiados del plan serán los CEIP Abona, Charco del Pino, Froilán Hernández González, Isaac de Vega, La Jurada, La Pasada y Los Blanquitos.
En San Miguel, las obras se desarrollarán en los colegios Aldea Blanca, El Roque, Juan Bethencourt Alfonso, Llano de las Naciones, el IES San Miguel y CEE Adeje. Por su parte, en Güímar, se intervendrá en los CEIP Agache, Alfonso X El Sabio, El Puertito, Julián Zafra Moreno y el CEE Chacona.
También forman parte del plan los colegios El Río y Virgen de Fátima, en Arico; Tamaimo y Feliciano Hernández García, en Santiago del Teide; La Escalona, en Vilaflor de Chasna; el CEO Andrés Orozco, en Arafo; el CEO Guajara, en Fasnia, y los CEIP Igueste, Carmen Álvarez de la Rosa y Príncipe Felipe, en Candelaria. El colegio San Isidro y el Centro de Educación Obligatoria Leoncio Rodríguez, en El Rosario, completan el listado.
MÁS VEGETACIÓN
Más allá de atender a la demanda de crear lugares donde los niños y adolescentes puedan guaracerse del sol y las altas temperaturas, asociaciones de vecinos y diversos colectivos ecologistas también se han sumado a la corriente social que demanda “más árboles y menos cemento”, tal como ha informado este periódico. Subrayan que la vegetación contribuye a refrescar el aire y a elevar la calidad de vida de la ciudadanía en una zona, como el sur tinerfeño, especialmente vulnerable a las olas de calor y a los efectos del cambio climático, en general.