Confirmado por Casimiro Curbelo: el Parque Nacional de Garajonay se ampliará en 200 hectáreas

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, adelantó que ya se trabaja en la ampliación de la superficie del Parque Nacional de Garajonay en 200 hectáreas adicionales en el entorno de Majona. “Trabajamos ya para que sea una realidad muy pronto”, aseveró.
El mandatario insular realizó estas declaraciones durante una visita institucional con motivo del Día Europeo de los Parques en una jornada centrada en la conservación del patrimonio natural y en la coordinación entre administraciones para la protección de los espacios naturales de Canarias.
Acompañado del consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, y representantes del área de Medio Ambiente, comprobaron el trabajo conjunto que desarrollan los diferentes efectivos vinculados a la prevención y extinción de incendios forestales en La Gomera.
En este encuentro participaron medios del propio Parque Nacional, efectivos de los equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales del Gobierno de Canarias y personal del operativo del Cabildo, poniendo en valor la importancia de la cooperación institucional para la protección de uno de los principales tesoros naturales de Canarias.
En ese contexto, Curbelo hizo hincapié en el papel social y cultural del Parque Nacional para la sociedad gomera y aseguró que el devenir turístico de la isla siempre ha tenido a este espacio natural como su principal valor. En este sentido, detalló el conjunto de inversiones materializadas también en el resto de rincones del territorio insular con una dotación de más de 8 millones de euros en los últimos dos años y 200 actuaciones.
Asimismo, el presidente del Cabildo defendió la unidad institucional para seguir dotando a Garajonay de los medios técnicos y humanos necesarios para su preservación, “y para hacer frente a los retos de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas más vulnerables”, apuntó.
Por su parte, Hernández Zapata destacó que “el Día Europeo de los Parques es una oportunidad para reconocer el enorme trabajo que realizan diariamente los profesionales y administraciones implicadas en la conservación de nuestros espacios naturales”.
Asimismo, señaló que “Garajonay representa un ejemplo de coordinación y compromiso compartido entre instituciones para proteger un patrimonio natural único, especialmente en un contexto marcado por los efectos del cambio climático y el incremento de los riesgos asociados a los incendios forestales”, un compromiso plasmado en el hecho de que “la inversión del Gobierno de Canarias en el parque nacional supera los 9,4 millones de euros en los últimos dos años, destinados a la conservación y el uso público”.