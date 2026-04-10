Un fallo en los frenos, principal hipótesis del accidente mortal de una guagua en La Gomera

La isla de La Gomera revive su peor pesadilla en las carreteras. Un accidente de guagua en La Gomera registrado este mediodía ha dejado un balance trágico: un fallecido de nacionalidad británica y 27 heridos de diversa consideración. El siniestro, ocurrido en la carretera GM-2, ha obligado al Gobierno de Canarias a declarar de forma inmediata la situación de alerta por accidente de múltiples víctimas, activando el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil (PLATECA).
El suceso tuvo lugar en sentido descendente a la altura de la Curva del Revolcadero, en el municipio de San Sebastián de La Gomera. Según los primeros indicios recabados en el lugar del siniestro, un posible fallo en los frenos habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo turístico, que terminó despeñándose por un terraplén desde unos diez metros de altura.
Precipitación de una guagua por un barranco en la carretera GM-2, San Sebastián de #LaGomera— 112 Canarias (@112canarias) April 10, 2026
➡️Actuando en la zona un dispositivo integrado por #SUC, #GES, @guardiacivil, #ProtecciónCivil y Medio Ambiente @CabildoLaGomera pic.twitter.com/N8cVO2NpSQ
Un posible fallo en los frenos, principal hipótesis
La investigación preliminar de la Guardia Civil de Tráfico se centra en el estado de la guagua turística que partía desde Playa de Santiago y se dirigía a coger el barco hacia Tenerife cuando el vehículo sufrió la salida de vía. Los agentes que operan en la zona han detectado anomalías que sugieren que el sistema de frenado pudo colapsar en el tramo de descenso, una zona de gran pendiente y complejidad técnica. Atendiendo a las primeras versiones de los presentes, donde viajaban 28 personas: el conductor, otros 24 adultos y 3 menores de edad.
Sin embargo, el impacto ha sido devastador para otros ocupantes. El fallecido, un ciudadano británico que disfrutaba de sus vacaciones en la isla, perdió la vida prácticamente en el acto. Entre los 27 heridos, tres se encuentran en estado crítico, incluyendo al propio conductor de la guagua turística. Todos los afectados están siendo atendidos inicialmente en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, una vez evaluados se decidirá si algunos precisa su traslado algún hospital de Tenerife.
Gran despliegue de emergencias
La magnitud de la catástrofe obligó a una movilización sin precedentes. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió la alerta pasadas las 13:15 horas. De inmediato, se desplazaron al lugar varias ambulancias de soporte vital básico y avanzado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), un helicóptero medicalizado, y una unidad del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).
Las labores de rescate han sido calificadas como “extremas” debido a la orografía del terreno. Efectivos de los Bomberos Voluntarios de La Gomera, Protección Civil y personal de Medio Ambiente del Cabildo trabajaron a destajo para asegurar la zona.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manuel Domínguez, han permanecido en contacto permanente con las autoridades insulares, mostrando su “apoyo y solidaridad” con las víctimas y sus familias. Por su parte, el consejero de Seguridad y Emergencias del Cabildo de La Gomera, Héctor Cabrera, confirmó la suspensión de todos los actos oficiales previstos para esta tarde.
Cabrera destacó que la tragedia “podría haber sido todavía mayor” dada la peligrosidad del lugar. Este punto de la GM-2 se sitúa muy cerca de donde, hace casi un año, se produjo otro siniestro similar que también se cobró la vida de una persona.
El debate sobre la seguridad en la GM-2
Este nuevo accidente de guagua en La Gomera ha reabierto el debate sobre la seguridad de las carreteras insulares y la eficacia de los guardarraíles de madera y metal. Vecinos y expertos denuncian que estas barreras son “insuficientes” para detener vehículos pesados en caso de salida de vía. En el siniestro anterior, ocurrido el 13 de mayo de 2025, las protecciones “cedieron cual hoja de papel”, un patrón que parece haberse repetido en esta ocasión.
La Guardia Civil continúa su investigación recabando testimonios de los pasajeros para confirmar si, efectivamente, el fallo mecánico fue el detonante de este suceso que ha vuelto a teñir de luto la Isla.